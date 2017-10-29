李興裕：親商和惠民 財案具包容有前瞻

李兴裕（左起）、盛绣雁、王宏伟、拿督卢成全、张国林和黄隽斌针对2018年财政预算案进行分析和探讨。

（吉隆坡28日讯）资深经济学家暨中总社会经济研究中心执行董事李兴裕认为，2018年财政预算案能以6字形容，即“包容性的财案”，并具有前瞻性。

他说，今次的财案可谈得上是“亲商”和“惠民”，虽然这是以大选作为前题，但以专业眼光来说，今次财案是具有前瞻性的，除了确保经济的持续成长，刺激国内投资，也奖励创新，迈向科技和进入工业革命4.0。

“这很重要，因为大马再生产方面，比邻国低，对不在这方面加强，未来国家经济成长会面对有很大的阻力。”

此外，他也相信财案预测2017年的5.2至5.7%经济成长是可以达标。他说，政府预测2018年经济成长可达5%至5.5%，这与中总早前的5.1%预测相吻合，但这仍存在外围和内在风险。

他说，在外围的风险方面，美国未来1年或又升息，内部风险是全国大选最迟将会在8个月内举行，由于存有不明朗风险，将使投资者保持观望的态度，国内消费者在消费方面也会较谨慎。

“政府有意发展物流、旅游业为主服务业，而捷运工程、港口等都能带动建筑业上下游的发展。农业领域也获得有很多拨款，借此鼓励青少年进军该领域。我预测家禽、水果及加工业都获得有很大的发展，如椰子及榴梿加工品。”

建筑业是大赢家

他认为，建筑业在今次财案是大赢家，也希望中小型企业也能受惠。

他是在2018年度国家财政预算案座谈会上针对首相拿督斯里纳吉宣布的财案作出分析后，如是披露。

中总与吉隆坡暨雪兰莪中华总商会是在纳吉于今午向国会提呈2018年度国家财政预算案后，于中华总商会一楼研讨室举行这项座谈会。

其他嘉宾也包括中总总秘书拿督卢成全、马来西亚中资企业协会会长王宏伟、马来西亚特许税务公会主席盛绣雁及中总数字经济组主任暨马来西亚信贷担保机构（CGC）独立董事张国林。

此外，马来西亚信贷担保机构（CGC）及马来西亚中资企业协会分别是座谈会策略单位及支持单位。