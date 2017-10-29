財案引領邁向數碼經濟 潘力克勉新穎想法創業

黄循营（左起）、潘立克、郭隆生、蔡兆源及李国源参与《2018年财政预算案》座谈会。

（吉隆坡28日讯）经济评论员潘力克认为，这次的财政预算案的目标是要如何引领国家迈向数码经济，因此，他鼓励拥有创新想法及模式的人士，可以抓紧以新颖想法创业的机会。

他说，以往大家的印象中，一些协助国家经济成长的新经济模式都由大公司承办，但实际上，政府对于拥有可以破坏现有经济的模式，但可以让国家经济更上一层楼的人才，已经有一定的柔软度。

因此，他鼓励在数码经济上有想法的人士，可以向政府相关部门呈报讨论，以便他们可以提供试验机会，让有关人士的模式能够在试验中得到改善，进而发展成为广泛使用的模式。

潘力克今日出席马中总商会“2018年财政预算案座谈会”时，做出以上分享。

他以电子钱包为例子，一般上大家认为金钱流动只有银行能够处理，但是对于电子钱包有想法的人士，便可以透过跟政府的合作进行试验，最后让电子钱包可以广泛被使用。

他指出，大家在财政预算案上一般注意政府提供多少拨款等，但更应该关注的是未来经济的走向，以便能够抓紧发展的机会。

潘力克指出，政府会提供这样的平台，主要是我国存在了生产效率的隐忧，因为我国的生产效率增长已经从2014年的5.1%掉至2017年的4%。

他解释，这意味着，若我国不去突破这个隐忧，我国的竞争力会越来越低。

“当生产效率不提高，意味着你只有一直依赖低廉劳工。另一方面则是，截至2017年8月，我国的实际薪金增长率是负2.9%，意思是说薪金赶不上成本，这可能是因为生产率下跌的关系，所以为什么我国在鼓励自动化及创新。”