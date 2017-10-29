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馬拉維戰役受挫後 杜特蒂：極端分子或發動獨狼式襲擊

发布于 October 29, 2017
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（菲律宾马尼拉28日综合外电报道）菲律宾总统杜特蒂警告，极端分子在南部马拉维战役中被挫败之后，他们可能发动“独狼”式恐怖袭击来报复。
杜特蒂周四在菲律宾专业人员峰会上说：“连我都担心恐怖分子可能会选择发动独狼式攻击，因为他们企图发动集体暴力攻击却被击败了。”
菲国警方周四在奎松市逮捕一名涉嫌向马巫德组织提供财援的男子，执法人员在他家中搜出枪械和火箭推进榴弹。
杜特蒂说：“恐怖分子发动报复性攻击的可能性不低，所以我们要做好准备。不会是现在，但我要提醒你们，这个世界现今已经很危险了。”
他呼吁菲律宾人民提高警惕，因为恐怖分子防不胜防，他们可能采取的攻击方式可能包括在欧洲频频发生的驾驶大卡车撞向人群。
亲伊斯兰国组织的武装分子今年5月下旬攻占马拉维，军警用了五个月的时间才于日前收复这个小城市。
菲律宾警方昨天宣布逮捕了一名手机交易商，他涉嫌为攻占马拉维的主力马巫德组织筹集经费。
警方说，42岁的马拉瓦尼是马巫徳组织兄弟头目中一人的同门（姐妹的丈夫），他每个月都交大约30万比索（约2万5千令吉）给马巫徳组织。他前天在马尼拉北部郊区的家中被逮捕，当局还搜出一个火箭发射榴弹和一把手枪。
马拉瓦尼给马巫徳的钱是他向奎松市一个集市几十个摊贩收的账，这个集市的业主是马巫徳女家长法哈娜·马巫徳，她几个月前被逮捕入狱后，马拉瓦尼就帮她打理生意。
马尼拉警察首长阿尔巴亚尔德说，马拉瓦尼只在马尼拉活动，为恐怖分子找钱，他没参与马拉维的战事。

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