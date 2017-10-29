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北極星第二階段演習 模擬恐襲後救援行動

发布于 October 29, 2017
演习共有10个机构参与，并由民防部队带领和指挥。
演习共有10个机构参与，并由民防部队带领和指挥。

（新加坡28日综合外电报道）第十届北极星第二阶段演习今天在内政团队战术中心举行。与第一阶段不同的是它模拟恐袭发生后，民防部队和其他政府机构如何展开救援、设立疏散人员援助中心以及恢复国人的日常生活。副总理张志贤认为，演习最重要的部分是确保社区发生恐袭后，民众懂得如何应对。
在这次的演习中，恐怖份子利用车子引爆炸药，炸毁购物中心、巴士转换站和住宅大楼。由于威力强大，部分建筑物的柱子被毁，结果大楼坍塌，民防部队人员第一时间赶到现场展开搜救行动。
救援人员利用绳索从高处进入大楼救人，还出动搜救犬寻找受困大楼内的人。他们利用各种仪器，把伤患从废墟中救出。
事发地点附近也设立了急救站，可第一时间为伤者进行救治。
由于食用水管在事件中爆裂，为避免影响救援进度，并把破坏降到最低，公用事业局马上派人到场修复，同时为受影响的居民提供食水。
社会及家庭发展部则设立疏散人员援助中心，为失去家园或无法回返住家的居民提供临时住宿、食物和其他必需品。
卫生科学局和警方也展开辨认尸体的工作，以协助家属辨认亲人的遗体，同时进行记录工作。
资讯通信媒体发展局和能源市场管理局则负责提供及恢复通讯网络和电力供应。
新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤和一些内阁部长也到场视察演习。
第二阶段的北极星演习由民防部队主导，参与的人数约500个，来自10个政府单位。民防部队的拯救队伍第一次出动200名战备人员参与北极星演习。

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