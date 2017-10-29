工友察覺異樣揭命案 獨居退休女教師猝死家中

警方人员将遗体抬走。

（本报诗巫28日讯）现年67岁的甘姓退休女教师，由于多日不见出入，让附近建筑工地的工人察觉异样，随即揭发她已经在家中猝死多日，其尸体被发现在房间的桌子底下。

据知，这名前女教师是单身，有4名亲兄弟但都不在诗巫，其中3人远在美国，另外1人则在沙巴，因此警方便联络其在沙巴的兄弟后，对方将于明日回来诗巫办理后事。

死者生前是独自居住在诗巫光安路一间独立屋内，据了解她患有低血糖症，于一个月前曾在家门口的篱笆昏倒而被附近建筑工人看到，随后传召救护车将她送去医院并留院一个星期。

根据死者曾经教导过的学生表示，她以前是在中兴中学教导数学和化学。

目前死者住家后门正在兴建新店屋，由于承包商向死者住家借用电力，因此建筑工友们都会留意其住家的动静。原本每天早上死者起身后会关灯，然后晚上再开灯，不过他们发现死者的车房与前院的两盏灯最近几天都没有关灯，同时也没有看到她的身影出入。

今早有细心的工人发现死者住家外头的灯有好几天没关，觉得不妙就通知老板娘前往查看，老板娘走近屋里时，便闻到强烈异味，就马上通知警方，警方在发现尸体后，用警方黑车将尸体送去医院太平间。

死者住家有订阅华文报纸，自上周六开始至今日的报纸都还塞在篱笆门口的圆筒里，因此相信死者于上周六或前一天就猝死。