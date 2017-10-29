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重卡新型號劉久健助聲威 吳氏兄弟推展華菱星馬H6

发布于 October 29, 2017
吴氏兄弟集团有限公司董事经理拿督吴文威（左4）及吴氏兄弟集团有限公司董事拿督吴文武（右3）联合移交模拟钥匙予主宾拿督斯里刘久健（左5）及福平机构主席兼董事经理拿督卓昭福之代表谢易澎（右2）。
吴氏兄弟集团有限公司董事经理拿督吴文威（左4）及吴氏兄弟集团有限公司董事拿督吴文武（右3）联合移交模拟钥匙予主宾拿督斯里刘久健（左5）及福平机构主席兼董事经理拿督卓昭福之代表谢易澎（右2）。

（本报诗巫28日讯）吴氏兄弟重工有限公司于今早举行华菱星马重卡新型号H6推展礼，由主宾拿督斯里刘久健主持。

刘久健强调，若是买错了产品，即使有飞天的本事，也没有办法活下来。他劝勉业者要将好的东西与顾客分享，然后再去寻找更好的东西，如此公司才能够进步。
他在推展礼上分享他在52年来接触机械与经营企业的心得予来宾，让来宾获益不浅。其中，他解释，用错车一辈子站不起来，因为重卡的价格、维护与使用的费用上，可以有很大的差距，如在使用了20年后，使用欧洲的重卡与使用华菱星马的重卡之差别，每辆可以相差至少120万令吉，若是有200辆重卡，则可省下2亿4千万令吉。
与此同时，华菱星马汽车（集团）股份有限公司首席执行官助理及集团总经理葛晓生表示，该公司是在中国掌握了重卡主要技术的汽车企业，并且也在多国的重卡车展中亮相，以节能环保、安全可靠与人性化设计的突出优势，备受世界各地企业的青睐。
他称，该公司业务出口至东欧、东亚、南美、非洲、中东、中亚等全球60多个国家。
同时，吴氏兄弟集团总顾问拿督斯里莫哈末卡立尤素夫表示，推展华菱星马重卡新型号H6为该集团的新里程碑，并显示出该集团致力扩展自身的业务及提供顾客更新、更好与更有品质的产品，且也为顾客所花费的金钱给予价值。
对于税务方面，他希望政府机构能够简化工作程序，以减轻行政上的费用来降低公司的营运成本。
他称，中国在优质重卡方面，有很长的历史与经验，因此新型号的重卡是在专业知识、科技与经验下出炉的。
吴氏兄弟集团有限公司董事吴恒亿表示，吴氏兄弟集团与华菱星马汽车于2010年就开始合作，并有幸至今已经有3千台华菱星马重卡在马来西亚的路上奔跑。
他称，因着集团公司的企业客户群体强力的支持下，华菱星马重卡成为砂拉越州第一的记录。
“吴氏兄弟集团的致力于透过与华菱星马汽车集团以及用户紧密合作，为广大的客户群体打造高品质的产品。过去数年，我们为客户群体提供了超过3千馀次的售后服务，我们将致力加强售后服务的提升以满足客户的需求和满意度。”
他指出，华菱星马汽车今日重点推介新型号重卡H6，目前该公司已经获得247台订单，因此他们对新型号H6的市场销售有强大的信心。
“我们也委派华耀机械作为我们售后零部件代理商。目前H6的售后零部件已经陆续入库。”

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