阿賢：敗壞風氣 反對黨議員出口成髒

拿督沈桂贤与古晋南市市长拿督曾长青为屠妖节庆典进行点灯。

（本报古晋28日讯）砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤表示，有的反对党议员虽被尊称为“尊敬的（Yang Berhormat）”，却一直释出负面能量影响民众情绪，甚至出口成脏，这简直是败坏风气。

“有的反对党议员在公开场合发表无礼且负面言论，这种无礼风气要不得。”

也为砂人联党主席的他日前出席南市市政局举办的屠妖节庆祝活动上致辞时，这么表示。

他说，南市向来秉持以人为本的政策，为古晋市民解决各种民生问题不遗余力，同时，南市在多年来也积极推动市民团结的活动，如古晋美食节。

因此，他希望古晋市民应秉持“我的古晋我的家”理念来爱护古晋，包括自动自发爱护环境和公共设施的好习惯，并深信古晋一定会做得比槟城还要出色。

他透露，南市将成立住区委员会，将地方议会、政府相关单位与市民联系在同一个平台内，让所接获的民生投诉能够获得关注且在最短的时间内解决。

他指出，在砂拉越生活的印度人虽不多，不过州政府不会因此忽略印度人的权益以及印度社群在砂拉越各民族和谐上所作出的努力及贡献。

他指出，砂拉越的民族和谐互相尊重的友爱及团结精神，每逢民族佳节期间各族都不分彼此共同欢庆，充分显示了砂拉越为团结城市的美誉。

另一方面，古晋南市市长拿督曾长青也指出，该市政局的印裔职员虽不多，却时刻展现出尽责的工作表现，与其他职员合作无间，尽力处理古晋的民生投诉。