阿賢：人類漸失溝通能力 手機逐步成圖書館

拿督沈桂贤颁发演讲比赛奖品予得奖学生。

（本报古晋28日讯）随着时代进步，手机已逐步成了人类的“图书馆”，因为透过手机就可以很轻易的获取资讯，人与人之间亦渐渐失去该有的沟通能力和技巧。

砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤是于今日为石角镇乡区图书馆嘉年华主持开幕仪式上致词时，如是表示。

“无可否认，现在人越来越依靠手机，包括连沟通也是通过手机简讯，久而久之也失去沟通能力和技巧。”

他还说，缺乏沟通将会失去就职机会，即使在个人简历上表现很优异，但在面试就职时却因缺乏沟通能力惨遭淘汰。

他说，此次在石角区举办乡区图书馆嘉年华活动，乃为国家蓝海策略其中发展一环，目的是将有关服务走入基层，让更多人享有图书馆服务。

值得一提是，是项嘉年华也得到私人机构的企业社会责任单位响应，除了为石角镇图书馆提供无线宽屏服务，还赠送两台电脑予该图书馆。

他称，图书馆对大众而言是找寻书籍刊物和阅翻阅报纸的好去处，同时，图书馆也是温习功课的理想场所，最重要是图书馆还是人与人之间互动的活动中心。

他披露，砂州23个地方政府管辖区内共有203间图书馆，不但如此，也有7辆流动图书馆巴士于205间郊区学校提供服务。

与此同时，他亦乐间社区资源中心（CRC）在石角镇图书馆内设立，该资源中心也将协助政府培育更多高知识、具竞争能力等的人力资源。

他指出，社区资源中心的概念早已在国外盛行，国外的社区资源中心甚至还有推行家庭计划，旨在推广家庭和谐环境氛围。