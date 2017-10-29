協助小販政策 沈桂賢樂意簽署執行權

砂州地方政府与房屋部长拿督沈桂贤（右2）受邀派送T恤给出席的小贩们。右为南市市长拿督曾长青。

(本报古晋28日讯)砂州地方政府与房屋部长拿督沈桂贤强调，只要任何可以协助小贩的政策，作为相关负责单位部长的他一定会乐意签署执行权，让市政局去进行。

他说，只要是对人民好的，他都会全力支持，就好比巴都林当的小贩，在当局协助他们按装好雨盖屋顶后，当地的小贩的生意额提升了30%。

也是人联党主席的他日前中午前往由南市市政局在实都东小贩中心与当地小贩所举行的会面会上发言时，如是称。

沈桂贤坦言很高兴来到作为全砂模范市场的实都东小贩中心，并将这项成就归功于全体小贩给予市政局配合所致。

“我希望在场小贩们能将这里当成你们的家一样，唯有保持这种心态，大家才会更加照顾这个地方，确保这个地方维持整洁与卫生，因为大家也不想一踏进这个市场，就看到老鼠或猫狗等乱窜，影响卫生。”

当然，他也提醒小贩们，即使目前实都东小贩中心已经做得非常好，不过世界每天都在向前跑动，就好比中国一样，现在前往中国根本不需要带钱，因为只要带个手机就好，当地许多交易已经趋向无金钱交易，所以他也希望小贩们能与时并进，确保不会被世界的进步所淘汰。

另一方面，在提及由行动党所执掌的槟城州，沈桂贤揶揄他曾经因在当地医院服务，而住了四年。不过遗憾的是他表示至今在行动党执掌该州约10年的时间里，当地未有一所菜市场可以媲美古晋的实都东小贩中心，这也说明了由反对党所执政的州属并非如人们口中的如此的好。

沈桂贤也打趣指出，倘若小贩们觉得槟城好，他愿意为他们提供一张免费的单程机票，让他们前往去看看当地的小贩中心或菜市场是否有这里的好！若真的好的话，那他们也可以不用回来了。