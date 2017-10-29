東姑村淹水 3造聯手挖深排水系統

（本报美里28日讯）东姑村淹水肇因为增加房屋和居民弃垃圾、美里市政局、公共工程局和水利灌溉局已积极配合进行扩建和挖深双溪达兰排水系统。

东姑村在这半年以来，先后6次发生水患事故，尤其是在古晋路、诗巫路和查罗路，造成当地居民损失。

市政局、水利灌溉局和公共工程局官员，包括市长俞小珊、实务的国会议员拿督阿末莱、东姑村于兰比尔居民委员会成员和市议员于最后一次发生水患当天以进行一系列的会议，在通过以上3个部门，以砂州150万令吉的排水系统拨款，由公共工程局和水利灌溉局进行挖深和扩建沟渠工程，以解决甘榜鲁苏和双溪达兰大沟渠排水不及的问题。

淹水事故是因为近年以来，东姑村则里花园一带已发生了许多房屋，所有沟渠水量都通往双溪达兰，也包括甘榜鲁苏。

为了避免近期再下大量雨水，市政局已经事先在双溪达兰的主要排水系统进行挖深工程；甘榜鲁苏和双溪达兰挖深和扩建的大型工程，由公共工程局和水利灌溉局联合进行，公共工程局已进行招标，一旦招标完成马上动土，工程预料在2个月内完成。

根据有关当局调查，主要引起淹水问题地点是在双溪达兰的前段和后端沟渠，是因为该大沟渠有2至3个地点比较弯曲，且水沟不深，无法及时排出大水量。

自市政局工程部1个星期前在双溪达兰挖深沟渠后，面对大雨时没有再看到淹水情况。

根据有关当局调查显示，东姑村淹水事故除了附近发展房屋之外，其中也是因为垃圾问题。

发现许多居民把垃圾抛在沟渠，使双溪达兰大水沟垃圾满满，在面对大雨时，因为沟渠被垃圾阻塞而发生闪电水患。

这项挖深和扩建工程已受批准，相关当局已在双溪达兰和甘榜鲁苏进行有关工程，木桥已经被拆除。

工程如火如荼进行中，当地居民总算可放下心头大石，不再为大雨而感到恐惧。