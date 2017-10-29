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包章文：續與多方面協商 尋最佳執行方案

发布于 October 29, 2017
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（本报古晋28日讯）针对微型华小合并计划一事，砂拉越华校董事联合会总会总会长拿督包章文表示会继续与华社、校方、董联会和部长多方面进行协商，寻找一个最佳的执行方案。
他今日出席砂华教领袖培训营被媒体问及针对砂州教育、科学与工艺研究部长拿督斯里麦哥玛英表明华社对于微型华小合并计划并未有任何答复一事作此回应时称，他们现在正把讯息传达给每个省份的华小董联会，征询各地华小的意见。
他表示，在这项课题上，目前华社最担心的是倘若两间合并成一间，腾出的一间要怎么处理，这个并没有交代清楚，虽然部长说会保留学校执照，但这毕竟只是口头承诺，没有白纸黑字列出其中细则，所以难免会令华社有一定的顾虑。
“我们现在通过交流会，让大家提供各方意见，拟定最佳方案去处理。我们心目中，最理想的是，当两三间华小整合在一间，所腾出的华小交由砂拉越华校董事联合会总会去物色迁校地点，由政府出资兴建学校。在这个原则下，相信华社会支持这项计划。”
华社最担心的是华小被关闭，或是被减少，往后要申请新的华小，会面对重重困难。因此希望政府一旦要把微型华小进行合并，必须明确交代如何处理所腾出的华小。一旦交代清楚，就会有很多考量的空间。
对于明年将有60间微型小学将进行合并，包章文表示部长说其中不包括华小，而砂拉越华校董事联合会总会目前还未接获名单，因此对此还未清楚。
而他也认为，州政府不会强迫性进行这个计划。
“等我们有眉目之后，才去找他。况且他也没有给我们一个期限，也没有强迫我们参与。”
当然他表示这个计划的出发点是好的，基于学生的教育利益，并非为了增加或减少某类型的学校，包括国小。
这项计划是由州政府出资进行，以前华社要搬迁学校，是华社去筹款。现在若是能把一些微型华小搬迁到人口稠密的地区，可让政府物色土地和出资兴建，管理层最后还是在校董会，这将有助解决华社长久来面对的窘境。

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