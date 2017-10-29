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坐船尾垂釣摔倒 老船長重創身亡

发布于 October 29, 2017
死者遗体被抬走，将运往医院太平间。
死者遗体被抬走，将运往医院太平间。

（本报美里28日讯）坐在船尾垂钓遇浪失平衡跌倒，7旬老船长头顶受伤流血，重伤不治。
死者为70岁的阿都拉阿迈，来自民都鲁，近期到美里工作，并于今早7时30分从卑尔骚工业区码头开船离开，船上除了死者之外，还有5位工作人员。
警方今早9时许接到此消息后，即刻前往有关码头进行调查，发现死者戴着鸭舌帽，头顶受伤，初步调查怀疑事件可能有犯罪成分，因此由行动调查组警官展开彻查。
死者在民都鲁码头担任水手几十年，在去年的11月转到一间船务运送公司当拖拉艟舡船船长。
死者妻子向媒体指出，丈夫每次出海工作就是一个月，他是本月月头出海，昨晚还致电回家和孙子聊天，但昨晚他态度与平时不一样，话不多。
死者卧尸于船只后方，头部受伤，刑警今早在现场盘问5位船员时怀疑事有蹊跷，因为死者伤口是在头顶，且船尾是露天的，没有任何东西会导致他头顶受伤。
美里警方刑事调查组主任李瑞式副警监等人抵达现场以各角度调查，至今日下午3时完成工作，证实此案为普通死亡事件。
根据警方调查报告结果显示，死者今早开船出海，在开至4海里时，死者在船尾独自垂钓，相信是因为遇到海浪而导致他失去平衡跌倒。船员们发现死者奄奄一息后，把船开回卑尔骚工业区码头停泊，致电招来救护车和医务人员，证实死者不治后即刻报警。
警方指出，死者身体是往后跌，所以导致头顶敲到硬物而受伤流血，没有涉及任何犯罪因素。
他的家人今早8时许接到此消息后，从民都鲁赶来码头了解情况，得知亲人身故后抱头痛哭。
死者遗体今日下午3时被运往美里中央医院暂时停放。

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