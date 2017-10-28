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積極參與才能解決問題 李總理：美國不應撤離本區域

发布于 October 28, 2017

（新加坡27日综合电）中国在国际上的影响力越来越大，如何让中国以一个稳定并具建设性的方式融入国际体系，除了取决于区域各国之间的互动，美国如何决定它在本区域的角色也是关键。
李显龙总理于美国东岸时间星期三在美国非营利智库外交关系理事会所举行的对话会上说，美国在过去75年开放市场并与亚洲深化关系，保障了这个区域的和平与安全。
他说：“现在，西太平洋出现崛起中的国家，美国要遵循什么方向前进？是要更积极参与、深化经济关系，还是寻找其他平衡点，把区域事务的决定权交由其他参与者？”
“这是美国必须决定的问题，我认为你们不能从区域抽离。以朝鲜课题为例，它不容易解决，但如果美国不积极参与，它肯定永远解决不了。”
李总理访问美国期间，一再强调美国应继续把触角伸向亚洲。在对话会上被询及是否看出特朗普政府亚洲战略的端倪时，他表示相信特朗普政府还在制定亚洲战略，正如他们还在制定美国对世界各地的战略。
让李总理感到欣慰的是，美国多位政要都已先后表明，“他们只是在重新思考如何接触亚洲的方式，而不是要撤离亚洲”。
“这是个重要的信息，他们要与本区域有更多的合作，他们正在寻求这么做的方式，而我们完全可以理解。”
从他与美国政要的交流中，李总理也意识到他们深知美国的命运与世界局势息息相关。“我认为他们也知道，由于美国向来采纳非常开放和大方（generous）的做法，保障了世界的稳定与繁荣，这让其他人从中受益，美国也不例外。”
至于具体该如何让中国融入国际体系，李总理在对话会上再次指出“一带一路”倡议是具建设性的做法。他日前在华盛顿经济俱乐部对话会上也发表同样观点，并指出亚太区域的和平与稳定是美国国家安全利益的重要一环。
中美关系发展不必急于达成协议
对于对话会主持人、《纽约客》作者欧逸文（Evan Osnos）有关“一带一路”倡议是否会对美国构成挑战的提问，李总理认为更关键问题是美国要如何回应一个国内生产总值最迟在20年内，就能追上它的中国，更何况中国的全球贸易额和财力都十分可观。
李总理已多次强调中美关系是世界上最重要的双边关系，他在对话会上说，中美不应急着想要达成协议，因为促进彼此了解更为重要。“开始建立共同参照框架、相互了解、知道彼此的想法、找出可以携手合作的领域，假以时日，我们就可以解决各种问题。”
欧逸文也问李总理，中国是新加坡的重要贸易伙伴，美国是星国的重要安保伙伴，在两者间寻求平衡是否日益困难。李总理回应时说，关键是美国如何处理与中国的关系。
“中国越来越强大，意味着更需要它的合作，这不仅是针对双边课题，也包括战略性事务。不论是气候变化还是核武器不扩散问题，都需要中国参与；应付朝鲜，也必须有中国参与。”
他说，如果美国能够稳定地与中国建立起关系，让中国有空间发挥更大的影响力，新加坡作为中美的朋友，就会安然无事；反之，如果中美关系变僵，或者任何一方要新加坡选边站，新加坡就会很为难。
李总理坦言，与政治环境迅速改变的美国不同，重视稳定的中国把眼光放得很远，努力地与不同国家交朋友并发挥影响力。“如果美国缺席（亚太），世界上的其他国家会说：我要同时跟美国和中国做朋友，而既然中国已做好准备，我就先开始同它交往。”

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