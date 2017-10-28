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10年首次 美3航母部署西太

发布于 October 28, 2017
为震慑朝鲜，美军10年来首次在西太平洋同时部署3艘航母。图为雷根号21日驶入韩国釜山。
为震慑朝鲜，美军10年来首次在西太平洋同时部署3艘航母。图为雷根号21日驶入韩国釜山。

（华盛顿27日综合电）朝鲜再发出警告，平壤可能在太平洋试爆氢弹！朝鲜外交部官员李容弼在接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时，对国际社会没认真看待朝鲜的警示表达愤怒，称外界应把朝鲜外长李勇浩上个月的发言当回事，因为平壤绝对不是唬烂。而为了震慑朝鲜，并且为川普下月初亚洲行造势，美军特别在西太平洋部署三艘航母，这是10年来首次。

李容弼在平壤告诉CNN，李勇浩“非常了解最高元帅（金正恩）的心意，所以我认为你们应该把他的话当真，”他强调，朝鲜言出必行，不是随便说说。
朝鲜9月3日进行第六次核试，宣称成功试爆氢弹，但也激起金正恩和川普连串的隔空骂战。川普在联合国大会发言时称，若别无选择“将彻底摧毁朝鲜”。金正恩几天后透过官媒反呛，将祭出“史上最高的超强硬应对措施”、“以火惩治美国的老番癫”“让他为其妄言付出代价。”
当时在纽约出席联大会议的朝鲜外长李勇浩暗示，金正恩所提的超强硬反制手段，可能是在太平洋首次进行氢弹试爆。他也补充，“我们不知会采取什么措施，那要由最高领导人决定。”
为震慑朝鲜，美军25日公布，尼米兹号航空母舰和5艘导弹驱逐舰等组成的第十一航母战斗群，在结束中东任务后已进入印度洋附近的第七舰队管辖海域。
在前一天，太平洋舰队司令部发布，罗斯福号航母在一艘巡洋舰和3艘导弹驱逐舰护航下，已进入第七舰队责任海域的消息。而参与刚落幕韩美联合演习的雷根号航空母舰，目前正部署在朝鲜半岛附近海域。

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