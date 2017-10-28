中國駐洛杉磯總領館座談會 南加州僑商學界熱議十九大

（洛杉矶27日综合电）中国驻洛杉矶总领馆当地时间25日下午举行座谈会，南加州侨商学界代表济济一堂，共叙对中国共产党第十九次全国代表大会的感想体会。

中国驻洛杉矶代总领事孙鲁山首先向大家介绍十九大成果和精神。孙鲁山说，习近平总书记所作报告做出中国特色社会主义进入新时代等重大政治论断，系统阐述新时代中国特色社会主义思想，明确提出新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，规划中国未来发展宏伟蓝图。习近平中国特色社会主义思想是中国特色社会主义进入新时代的政治宣言，是实现中华民族伟大复兴的行动指南，具有划时代意义。

孙鲁山指出，十九大报告提出中国将积极发展全球伙伴关系，扩大国与国利益汇合点，推进大国协调合作，构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架，对发展中美关系具有重要指导意义，将为两国打造命运共同体带来新机遇、增添新动力。近年来，洛杉矶领区与中国地方务实合作蓬勃发展、成果丰硕，对中美关系向前发展起到积极推动作用。

孙鲁山希望大家发挥各自独特作用，搭建中美友谊与合作桥梁，为实现中华民族伟大复兴的中国梦、促进中美新型大国关系、深化地方合作做出新的更大贡献。

美国华人社团联合会、美国华人联合总会、美国华侨华人联谊会、美国世界越柬寮华人团体联合会、中国和平统一促进会联盟、罗省中华会馆、中美人才交流协会、华人社团联盟等数十个侨团代表，中国商用飞机有限责任公司、中国远洋运输（集团）总公司等中资企业代表，来自南加州大学、加州大学的华人专家学者和留学生代表等参加座谈。

与会代表对十九大胜利召开表示祝贺，认为习近平总书记的报告高屋建瓴、思想深邃、富于创新、意义深远，接地气、体民意、暖人心、振国威，将指引中国全面建成小康社会和社会主义现代化强国。

代表们对中国取得的历史性成就感到欢欣鼓舞，对中国未来发展前景充满信心，相信祖国的明天更美好。强大的祖国是海外炎黄子孙最坚强的后盾和力量源泉。他们将竭尽所能，为实现中华民族伟大复兴、促进中美关系和地方合作特别是人文交流做出应有贡献。