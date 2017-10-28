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特朗普下令暫緩 解密部分肯尼迪遇刺檔案

发布于 October 28, 2017

（华盛顿27日综合电）美国总统特朗普26日晚间签署备忘录，以事涉国家安全为由暂缓解密部分肯尼迪总统遇刺的相关档案。由此，美国国家档案馆在当晚解密了2891份相关纪录，困扰美国半个多世纪的肯尼迪遇刺谜团依旧留下诸多疑问。
1963年11月22日，美国前总统肯尼迪在得克萨斯州的达拉斯遇刺，李·哈维·奥斯瓦尔德被认定为唯一的凶手。但至今坊间仍流传诸多疑问，比如奥斯瓦尔德何以如此准确快速地枪杀肯尼迪，为何在案发两天后他又被德州一家俱乐部老板杰克·鲁比枪杀，以及美国中情局（CIA）、联邦调查局（FBI）乃至黑帮是否牵涉其中等。
按照1992年的肯尼迪遇刺档案纪录法，如果没有现任总统阻止，与肯尼迪遇刺相关的所有档案都应在2017年10月26日前被公开。据美国国家档案和纪录管理局称，该局共收藏有约500万页的相关纪录，此前约88%已被完全公开，11%在去除机密部分后也被公开，只有1%与遇刺相关的文件有待解密。
白宫在26日晚间发布了特朗普签署的备忘录。特朗普称，美国人民期待政府尽可能地提供与肯尼迪遇刺相关的纪录，以了解这一重要事件的方方面面，因此我今天下令最终揭开此事的面纱。但同时，政府相关部门和机构也向我提出，出于国家安全、执法和外交考虑，某些资料仍有待编辑，我别无选择只能接受，以避免国家安全受损。
特朗普称，他要求相关机构在未来180天重新审查需要编辑的每一份文件。如果在2018年4月26日以前，相关机构不能证明需要编辑的文件符合肯尼迪遇刺档案纪录法的相关标准，那么所有文件都要被公开。
美国国家档案和纪录管理局当晚也发表声明称，共有2891份与肯尼迪遇刺的相关文件被解密可供在线下载。
白宫新闻发言人的声明则称，剩下的相关文件在经相关机构编辑后会在未来数周以滚动方式发布。特朗普已下令要求相关机构保持最大的透明度，将编辑减少到最小程度。国家档案馆将会在2018年4月26日以前解密更多的文件。
美国有线电视新闻网（CNN）称，特朗普决定将部分肯尼迪遇刺文件保密，有可能会使关于刺杀的阴谋论继续存在，并使那些长期以来质疑官方结论的人继续认为政府在掩盖真相。

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