日本民進黨魁容許 黨籍參議員不加入希望之黨

（东京27日综合电）日本民进党魁容许党籍参议员不加入希望之党 ，这也使得已四分五裂的该党将暂时续存。

日本民进党在本届众议院选举前夕，决定让参选人通通改挂希望之党名义参选，但希望之党选择性的接纳民进党候选人，加上两党理念不合，因此党内自由派另立立宪民主党，借此坚守党的原本理念。选完之后，民进党因此一分为四，包括民进党籍参议员、希望之党众议员、立宪民主党众议员、还有以无党籍参选并当选的原民进党众议员。

日本共同社26日报导指出，日本民进党党魁前原诚司25日在东京发表演讲，对该党参议员不向希望之党（党魁为东京都知事小池百合子）汇合，而是继续作为民进党员表示容许。关于据称高达一百几十亿日元的党内资金，前原表示应由民进党保管，而非移交给希望之党。他还表示“汇合就像一场赌博”。前原的发言承认了他主导的全党性向希望之党汇合的协调不充分、决定不慎重。

民进党决定27日在党总部召开参众两院议员全体大会，前原及参议员等将出席。全国干事长会议也将在30日举行。在一系列会议上，前原考虑就汇合问题进行总结。

前原在演讲中强调：“无论是参院还是地方组织，都希望民进党不分裂而继续存在。”有关党的资金，他表示：“这是交给民进党的税金。即使成立了新的政党，资金也应继续留给民进党。”

前原就向希望之党汇合一事称：“虽然曾希望大家一起汇合，但最终没能兑现承诺。”关于他曾表示前官房长官枝野幸男等在众院选举发布公告前创建立宪民主党在“意料之中”，前原解释称“被（新闻媒体）断章取义并扩散了出去”。

对于不向希望之党汇合、而是与共产党等在野党共斗参加众院选举的假设，前原认为“会遭遇悲惨的结果”。他提到希望之党与立宪民主党展开角逐的小选区，称“如果合作的话，有可能获胜。留有遗憾。”

围绕他自身去留的问题，考虑到两院全体大会即将召开，前原表示“在进行总结的基础上，作为党首，将在确定党的新方向之后再负起责任宣布去留”，重申了会辞职的想法。

在日本众议员选举的小选区席次上，反对执政党自民党的政党可以分成左派与右派，右派包括原本的日本维新会及新成立的希望之党，左派包括新成立的立宪民主党和原本的共产党、社民党，所以如果在野党共推候选人，推出极左的共产党人时，部分右派反执政党的民众可能因此宁愿投给偏右的自民党；但如果推出希望之党的候选人，左派选民又未必投得下去，导致共产党通常仍会自己推派候选人，自民党因此往往渔翁得利。如何将意识形态南辕北辙的反执政党民众与政党通通结合起来，成为日本在野党的一大难题。