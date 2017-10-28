蘇丹陛下籲國內青年 掌握工藝精通科技

第8届东盟青年可兰经朗诵比赛27日晚进入最后一轮的比赛。汶莱参赛者成功的拿下了男子及女子组冠军。赛事颁奖仪式后苏丹陛下与皇太子等与各优胜者们合影。

（本报斯市27日讯）汶莱国家元首苏丹陛下鼓励国内青年，陛下也鼓励青年在具备企业知识下，掌握工艺与技职技能，并成为精通科技的一群，满足国家家发展所需。

陛下指出，东盟区域青年人数到达了2亿1千100万，是区域内庞大的族群，他们所具备的才能应获得进一步的雕塑，我使得年轻人成为能够主导各自国家发展的群体。

苏丹表示，能从青年能力中获益的国家，将使得相关国家的能力与坚韧度获得的大大的提升。

陛下也吁请更多青年参与志愿团体或志愿工作，为自己开展一个更健康、活跃与充实的生活。

苏丹表示，如此的生活模式，毫无疑问的将孕育出有素质的领袖。而所谓的素质更必须是包括了在思想、行为与能力上的质量。

对于东盟青年可兰经比赛，陛下指出，其最大的意愿是期望透过回教的教义能让东盟回教青年都能具备崇高的价值。

在昨晚进行第8届东盟青年可兰经朗诵比赛决赛圈赛事上，苏丹表示，视此比赛为迈向推动健康社区活动与青年交流的一大步。

陛下指出，此比赛让不同国家的青年能能相互接触与了解，让区域青年之间出现夸大彼此共同交流网与范围的可能。

第8届东盟青年可兰经朗诵比赛决赛圈赛事昨晚在国际会议中心举行。并由苏丹陛下主持颁奖仪式。

来自汶莱的男女参赛者，分别在男子组与女子组中拿下了冠军荣誉。拿下男子组冠军的为阿莫祖珐卡而女子组冠军得主则为艾玛查茜拉。