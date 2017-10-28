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陳嘉興出席講座 籲向稻盛和夫學習

发布于 October 28, 2017
汶莱福州十邑同乡会会长陈嘉兴致辞。
汶莱福州十邑同乡会会长陈嘉兴致辞。

（本报斯市27日讯）汶莱福州十邑同乡会会长陈嘉兴昨晚在出席由福州十邑同乡会主办的“稻盛和夫经营”讲座上声称，“稻盛和夫被誉为日本“经营之圣”，在1959年，在京都设立“京都陶瓷”公司（现为“京瓷”），起初员工仅有28人。10年后，公司在日本的股票市场上市交易。公司依靠着在新型陶瓷材料领域的先进技术，京瓷集团旗下共189家公司，逐渐成长为全球大公司。”
会长续说，在2010年，日本航空申请破产保护，日本政府三顾茅庐邀请下，稻盛和夫以78岁的高龄出任日航的CEO，重整问题重重的日航，在短短10个月内转亏为盈利。
稻盛和夫是企业家，不仅如此，稻盛和夫也是慈善家，教育家，科学家，他也是哲学家。
陈会长表示，我们很多的人都要跟日本经营之圣——稻盛和夫学习，昨晚我们非常荣幸能够邀请到中国盛和塾的创办人，中国稻盛和夫管理顾问有限公司董事长曹岫云老师，为我们提供精辟的讲座分享会。
曹岫云老师，已经将稻盛和夫的21本著作翻译为中文，其中活法最著名，《活法》一书在中国销量已经超过260万册。
企业家们，朋友们学习稻盛和夫的经营，以提升本地的企业的学习力和竞争力，并为社会积极做出贡献。
会长提到，在企业的学习是对企业来讲上关键的，企业经营理念是追求全体员工的幸福。他培育新世代经营者不遗余力，其经营哲学被日本企业界奉为经营之圣。
他撰写的《活法》一书，提出的人生方程式，给我们一个新的角度，诠释积极工作对人生成就的巨大推动作用。
稻盛和夫具有敏锐的洞察力，喜欢深思熟虑，善于从复杂的现象中抓住事物本质，善于把深刻的思想用朴实的语言表达出来。

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