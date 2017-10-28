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票選表決前公會產業歸屬 蔡仔運籲出席前客屬大會

发布于 October 28, 2017

（本报诗里亚27日讯）汶莱崇正客联总会会长蔡仔运与理事会于昨晚在诗里亚京华酒楼举行的记者发布会上就前客属“产业依归”作出宣布，呼吁该会会员出席前客属会员大会并以票选表决前公会产业归属。
该会具备专车接送，有需要者请联络：马来奕：张德生（8229838）张汉松（8112682）李贵强（8819488）诗里亚：曾金祥（8711189）李时振（8777081）邓财星（8229116）刘芝新（8726383）双溪岭：邓建新（8741618）杨国华（8988138）那威：李福顺（8845998）斯市：杨惜怡（8981349）。
昨晚的发布会上也称，前客属公会因违反社团法令而在2008年11月3日被吊销执照。
为了维护客家人的利益及继承客家优良传统文化，前贤长老率领召集客家人座谈会并成立13人小组向社团注册官申请新公会就是为了继承前客属公会的伟大基业。因此，在2010年12月27日一个以崇正客联总会的组织获得批准和成立。
该会衷心期望前客属公会清盘后之产业遗存问题能适时向社团注册局传达所有原来的会员愿望，产业不可分割，不可变卖或非法转移并保留原属于前客属公会的资产能顺利移转到崇正客联总会名下，并交由崇正客联总会承接，确保该会歇尽所能妥善及照顾前客属公会会员的福利。
文告称：“我们心平气和，和谐包容，不搞派系，抛开一切成见，团结一致，尽一切所能处理和维护全体客家前辈几经艰辛遗留下的基业。
该会会长蔡仔运最后称为了客家人的利益，他督促所有客家人团结一致，投票把资产转移给崇正客联总会。崇正客联总会已成立，也和前客属公会拥有相同的目标与宗旨；前客属公会是因为没有呈交常年报告违反了社团注册令为了客家人的利益才成立了崇正客联总会，会员所做的决定很重要，投票之前要慎重考虑不管什么结果希望大家为了客家人的利益和未来可以同心协力。

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