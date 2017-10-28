我2新搭男雙倒在16強 銘君法羽孤軍奮戰

陈健铭/赖沛君顺利通过主队对手考验，成为国羽在本届法羽唯一8强代表。

（巴黎27日综合电）随着两支新搭男双的出局，大马队在2017年法国羽球超级赛上只剩混双陈健铭/赖沛君顺利晋级8强，但他们随即将迎来严峻考验。

已经成为国内世界排名最高的大马混双陈健铭/赖沛君，面对世界第25位的法国组合罗南/奥德蕾讨不到多大便宜，意外丢掉首局后幸而迅速连扳两局获胜（12比21、21比11、21比11），总算继8月世锦赛之后再次击败对手。

“铭君组合”的8强对手将是印尼奥运金牌组合汤多威阿末/丽丽雅娜，两队在今年6月交锋两次，先是由后者在他们主场的印尼赛胜出，不过隔周“铭君”紧接在澳洲公开赛讨回颜面。

在不久前迎来新的候任男双教练的国羽男双方面，此前“双蔚”吴蔚昇和陈蔚强拆档后分别与张御宇和王耀新搭配，各自通过首关考验，但他们在次圈皆遇到顶尖强敌。周四率先登场的吴蔚昇/张御宇以两局9比21的比分，被世锦赛兼上周丹麦赛冠军的中国组合刘成/张楠横扫出局。陈蔚强/王耀新稍后对阵丹麦卫冕冠军波伊/摩根森，给出顽抗，两队各自夺下一局，只是蔚强/耀新在决胜局从5比12的巨大落后不放弃地追至19平的情况下，最后被对手连夺2分胜出，大马男双遗憾地以16比21、21比19、19比21未能实现翻盘。

諶龍瑪琳敗給小將

比起上周的丹麦站，这次法国公开赛也是有很多种子选手倒在16强的门槛上，当中不乏男女单奥运冠军谌龙和玛琳等人输给非种子对手，足见不少好手仍未调回最佳状态，也凸显如今羽坛竞争之激烈。

中国的谌龙当天在21比15先赢一局后，被丹麦小将安德斯以两个21比16连胜两局，惨遭逆转无缘八强，中国男单仅存即将对垒印度一哥K斯里坎的卫冕冠军石宇奇。西班牙的卡罗丽娜玛琳则是被韩国崛起新秀李蔷美一举21比18、21比19淘汰。

除了男双3号种子园田启悟/嘉村健士、日本4号种子女双福岛由纪/广田彩花、印尼3号种子混双帕拉温/蒂比、韩国混双徐承宰/金荷娜算是遭到实力不差的对手拦路，中国5号种子黄东萍/李茵晖、保加利亚的嘉布蕾拉/丝特法妮、丹麦男双康勒彼得森/柯汀也都纷纷意外止步次圈。

另外，日本女单好手山口茜再次战胜印度悍女赛娜内娃，继丹麦赛后连续两周背靠背力克对方，也达致今年对垒赛娜的3连胜。