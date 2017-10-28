米斯本勸勉宗偉 勿因年齡改變打法

（吉隆坡27日讯）国羽男单主教练拿督米斯本针对李宗伟近来的低迷成绩称，希望这位成名弟子不用太在意年龄，劝勉宗伟坚持过去擅长的打法以重拾辉煌。

继教练叶橙万发声之后，作为李宗伟恩师的米斯本如今也受到媒体询问评论。在米斯本看来，李宗伟的成绩近来下滑陷入低谷，主要因为后者在35岁年纪后一直想要改变打法。

“他会有‘我有一定年纪了，所以必须要放缓节奏来打’的想法。其实只要还握有强于对方的优势，大可不必改变。”米斯本也强调，很多选手都会有起伏，所以不是大问题。

他也说：“最重要是宗伟不要放弃。再加努力，追上现有世代的水平。”对于宗伟是否可以重新崛起，米斯本说关键将是李宗伟本身的斗志和准备功夫两大方面。“因为宗伟已经在那个（技术）高度了，因此只剩要排除干扰他意志的因素。”

在最新一期出炉的世界排名上，上周丹麦赛止步次圈的李宗伟退居第8位，滑落1名。该站封王的印度名将K斯里坎一口气赶超宗伟、中国的谌龙和石宇奇以及中华台北周天成，尾随林丹排在第4位。随着本周法国赛“一圈游”，李宗伟的排名或许将再下滑，比如被香港的伍家朗赶超。

上周出师不利的混双陈健铭/赖沛君小跌1级至第11位，打进丹羽4强的二号组合吴顺发/赖洁敏维持不变在第14位。