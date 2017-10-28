反貪會與標準局合作 推介反貪管理標準

（布城27日讯）大马标准局与反贪污委员会合作推介马来西亚标准（MS）ISO 37001:2016 反贪污管理系统（ABMS），旨在为组织和机构提供指南，从而改善反贪管理系统。

反贪会副主席（防范）拿督三顺巴哈林说，这个系统为各造，特别是商业组织制定一个防范贪污标准。以准备应对2009明年反贪会法令修正案拟议落实企业责任条款的挑战。

他说，有关企业责任条款阐明，若一家公司相关个人为了公司利益，通过贿赂取得商业计划，该公司必须负起责任。

“目前只有涉及贿赂的个人在被认为有罪才会被提控，而公司无需为此罪案负责。此修正案旨在确保当一名职员贿赂，其所属公司可被提控。”

“此修正案实际上是要让相关公司更负责任，转型从商界开始，因为雇主将确保他们有设程序和政策遵守防范贪污。”

三顺今天在大马标准MS ISO 37001推介仪式和研讨会上致词。

他说，反贪会正着手推广反贪标准MS ISO 37001至消费者或国内组织和机构。

此外，大马标准局总监拿督法迪拉说，大马标准MS ISO 37001是直接采用国际反贿赂管理体系标准ISO 37001为参考，于3月开发。

他说，大马标准MS ISO 37001相关文件可向大马标准局购买，分为平面印刷和电脑档案版本。