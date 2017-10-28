飛機「失事」7死3傷 詩巫機場演習逼真

诗巫机场昨天夜间展开大规模紧急演习，一架载有38名乘客与机组人员的客机撞毁。

（本报诗巫27日讯）诗巫机场25日夜间展开大规模紧急演习，演出逼真飞机失事剧情！

根据演习，一架载有38名乘客与机组人员的巴丹艾航空客机，当晚由吉隆坡飞抵诗巫机场降落时，疑遭强风吹袭而滑出跑道撞毁起火，并导致7人死亡，3人轻重伤。

在演习中“失事”的飞机属于波音737-900型客机，注册号码为9M-KKK，属于巴丹艾航空的飞机，航班为KA2510，7时40分由吉隆坡起飞，并于9时35分飞抵诗巫机场。

根据机场单位提供的讯息，失事客机抵达诗巫机场降落在R-13跑道时，疑突然遭强风吹袭而滑出跑道，并在滑出跑道1千米后，于距离跑道300米处，即地标G25的位置撞毁。客机撞击时起火，右旋翼断裂。

机场内消防单位在意外发生后，即刻出动2辆消防车，而其他单位如警方、医院、消拯局、民防部队等，也在短时间内陆续赶到现场，展开抢救工作。

据该航班登机资料，机上当时共有40名乘客与机组人员。这起意外共造成7人死亡及3人轻重伤，28人安然无恙。同时，在该航班上也有2名被砂州移民厅禁足的人士，他们也幸运地并无大碍，并于较后时被遣返西马。

参与演习的人员逾90名，分别来自医院、消拯局、民防局、警方、自愿警卫团、军警、军人、市议会、移民局、机场消防单位与员工及航空公司代表等。

演习从当晚9时30分，即最后一般由吉隆坡飞抵诗巫的班机抵达后开始，直到凌晨才圆满结束。在演习前，诗巫机场经理再努丁阿布哈希尔事先向媒体汇报整个演习的流程与目的。

整个演习过程非常逼真，参与单位认真看待每个程序，包括扮演乘客家属的部份人士，更在现场制造小骚乱，将空瓶子用力扔在地上，以对航空公的安排表达不满的情绪。

夜間展開演習

機場經理：應急水平更高

（本报诗巫27日讯）“国内每个机场皆每2年进行一次全面性的紧急演习，提升各个单位的应对能力，并发现当中的不足而加以改善，以确保机场与跑道的绝对性安全，在事故发生之际，能即时采取必要的行动。

诗巫机场经理再努丁哈希尔25日晚在机杨紧急演习开始前举行的汇报会上，披露了上述情况。他说，一般演习均在白天进行，然而应急的相关单位通常白天皆在工作岗位上随时候命，给予所需的协助。

“因此，此次演习选择在夜间展开，即是因为夜晚的情况与白天不同，如此我们能更了解并掌握当中的不足之处，往后得以提供更高水平的应急措施。”

他指出，诗巫机场将记录整个演习的过程，以及各个参与单位的行动，以便在事后做出必要的检讨与改进。

“在我担任诗巫机场经理的数年中，即面对数宗飞机意外事故。最近一次在今年4月8日，马航MH2718班机在降落诗巫机场时遭遇暴风雨，滑出机场跑道，幸而无人伤亡。”

他强调，每当机场发生意外事故之际，应急单位即率先前往现场展开拯救工作，并在邻近事发地点设立指挥站，进行抢救。直至警方赶到现场，有关指挥站方才交由警方接管。

“机场内的应急指挥中心也将即时启动，由我本身亲自带领，并与指挥站和总部联系，采取必要的措施。”

他表示，在事故中不幸受伤的飞机乘客，将按个别的受伤情况，被分配至不同的治疗站。而民防局、消拯局和医院在接获通知后，也将争取时间赶赴现场救援。

“之后机场单位将另设理想的区域，让失事班机上的乘客家属与亲友们聚集，第一时间掌握乘客的情况。至于失事的客机，则须经相关单位调查和接洽后，方才安排移往他处，并视实际情况确认安全后，才会重新开放跑道。”