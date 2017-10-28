華團11月11慶40週年 邀首長擔任主賓

华团副会长拿督巴杜卡杨祖快（左1）、副会长刘锦虎（左4）、会长江贤钦（左6）及秘书张昌锦（右3）分别赠送礼物予10月及11月生日的理事刘永全、沈茂盛、江智平及陈俊宏。左1为副会长刘汮桦，右1及2则为副会长许益品及财政陈则生。

（本报诗巫27日讯）配合创会40周年纪念庆典，诗巫省华团将于今年11月11日（周六）晚上7时，在诗巫晶木酒店6楼宴会厅举行“神采华团·光辉40”庆典晚宴，并邀请砂拉越首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里担任晚宴主宾。

诗巫省华团在25日晚召开的第廿届（2016-2017年度）第十一次理事会议上，提到了上述事项。

同时，为了庆祝创会40周年纪念庆典主题“神采华团·光辉40”，该会也透过3项方式进行活动基金筹募，包括理事筹款（包括特刊广告）、会所基金（悬挂会所照片），同时也推出“筹募华团基金幸运抽奖”，并将于10月31日进行抽奖。

另外，配合40周年纪念庆典，诗巫省华青团及妇女组也将于今年11月10日（周五）晚上7时在一马文化村举办“庆典欢迎宴暨30.28华青巾帼才艺大比拼”，只限华青团属团团委及妇女组属组组委参赛。

这项才艺大比拼每组比赛时间不超过10分钟，且不限制任何表演形式。此外，每个属团/组团只限派2队，每队至少2人或至多5人组合，同时每人只能代表1个团体及1支队伍。报名截止日期为今年10月31日，参赛者当晚6时必须报到。

在理事会议的临时动议部份，诗巫省华团一致议决通过，将配合40周年纪念庆典，捐款予本地5所华文独中。

华团会长江贤钦在会议上强调，当晚的理事会议主要商讨40周年纪念庆典的筹备工作，希望每一个理事可以群策群力，携手一起完成此次的40周年庆典活动。

会议上也为10及11月份生日的理事举行切蛋糕仪式，包括了龚诗顺、刘永全、沈茂盛、陈俊宏、江智平及陈品甫。