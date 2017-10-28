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有意報考12月漢語考試 即起登錄網站註冊報名

发布于 October 28, 2017

（诗巫27日讯）留华同学会砂拉越总会将于12月3日（周日）承办本年度第二次汉语水平考试（HSK）。留华考试工委会促请有意报考HSK者，于今日起自行登录汉语考试服务网（www.chinesetest.cn） 注册个人考生资料，报名截止日为11月6日。
HSK是由中国国家汉办/孔子学院总部研发的考试，是世界最权威的一项汉语能力标准化考试，也是申请中国大学的必备条件。
HSK更是申请孔子学院奖学金的必备条件，无论独中或国中毕业生，皆必须考取HSK证书。
留华砂总鼓励公众人士可通过汉语水平考试来鉴定自身的汉语能力及水平。
此外，HSK成绩证书亦是全球公认的汉语鉴定证明。
留华砂总将于12月3日上午9时和下午1时30分分别进行HSK 6级和HSK 5级考试，考场预设于留华砂总会所（Lot 2402, S/L 36, No. 13, 2nd Floor, LorongPedada 20B4, 96000 Sibu, Sarawak, Malaysia.）。
HSK 5级及HSK 6级各别考试费用为220令吉及250令吉。考试费用可汇款至留华砂总银行账户：UOB（Sibu Branch）； 户口名称：Persatuan Alumni Graduan China Sarawak； 户口号码：2553004936。报考者汇款后请保留汇款证明并联系留华砂总秘书处，以完成报考申请。
欲了解HSK五级或六级的考试内容和模式，可登录汉语考试服务网http://www.chinesetest.cn下载真题与答案供参考。
欲报考汉语水平考试，可洽询留华砂总办公室084-336023 或 013-8433655。咨询时间：周一至周五（下午2时半至4时半）。

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