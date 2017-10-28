詩巫銀行經理命案 唆使謀殺罪名成立 林咸慈判絞刑

黄政贵银行经理命案被告林咸慈被宣判罪名成立，判处绞刑。

（本报诗巫27日讯）黄政贵银行经理命案于今下判，诗巫高庭宣判被告林咸慈，即死者遗孀唆使他人谋杀罪名成立，判处绞刑。辩方律师要求上诉至上诉庭，并且转至古晋审理。

在高庭法官宣读判决后，被告一脸冷静，且没有做出任何的举止，甚至在等候下判时，也很淡定的与辩护律师交谈。

今早在宣判前出现一段小插曲，辩方律师不满旁听律师透过副检察司呈上文件予高庭法官，惟高庭法官表示没有收到有关文件及没有阅读该文件。

在今日宣判前，死者至亲家属几乎都到庭聆听宣判，反而被告似乎没有亲友出庭听判。

高庭法官基于控方的有力证词与证据，在简讯方面显示出被告与张晋源并非仅限于顾客或朋友的关系，同时也没有闭路电视来证明黄政贵是最后一位关后门等原因，做出上述的判决。

现年36岁的被告林咸慈面对刑事法典109条文（唆使）与302条文（谋杀）的控状，即她与另名还未落网的男子张晋源于2012年6月14日凌晨1时30分，在乌鲁宋溪美拉第33A巷的一住家内达成共识，唆使一名男子林和银谋杀黄政贵。

被告于今年6月12日被判表面罪名成立，并于今日被宣判罪名成立，将面对死刑，方式为绞刑。

被告的两名辩护律师分别为陈文达及林庆初。

家屬聲明將爭撫養權

懸賞5萬緝捕張晉源

（本报诗巫27日讯）黄政贵银行经理命案于今下判后，死者家属发表声明将会采取法律行动来争回死者的8岁孩子。

死者母亲刘宝英表示，在该事件发生时，她的孙子才3岁，就被遗孀林咸慈家属带往古晋，迄今已有5年。她称，在这5年间，她们只能够每个星期前往古晋探望孙儿一次。

在今早法官下判后，死者家属召开新闻发布会，表示感谢副检察司菲拉尼与伊斯干达、查案官杨俊贤副警监及海鲁警长这些年来的努力，以及感谢高庭法官拿督诺查雅艾莎做出公正的判决。

目前警方仍在通缉张晋源，只要提供可逮捕张晋源或掌握其下落的民众，可以拨打诗巫警署的联络号码084-322222/336268（转接 244），向警方举报，家属愿意支付5万令吉的酬金。