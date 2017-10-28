林咸慈與張晉源通話記錄 可推斷被告有參與謀殺

死者遗孀林咸慈在警方的护送下，低着头以发遮脸离开法庭。

（本报诗巫27日讯）诗巫银行经理命案副检察司菲拉尼指出，根据通讯公司报告显示，在命案发生前，被告林咸慈与张晋源之间的联系是非常密切，而且该通话记录并没有被辩方挑战，只是依据记录中的每通电话与短信作出解释，因此从这一点就可以推断出被告有参与谋杀死者的计划。

“她从来没有否认过她认识张晋源，而且张晋源是她的客户之一，所以两人会经常互相联系。”因此，控方认为这已加强控方对于被告提出控诉的证据。

控方指出，被告解释两人之间的通话与短信仅是工作上的来往，不过在2012年6月14日凌晨12时40分至1时21分，却有20通短信，被告则指出这是亡夫与张晋源之间沟通。

控方也指出，于当天清晨6时12分，被告承认使用电话来回复她所收到的短信，在这些短信中，有哀悼，也有张晋源给予精神上的支持，也要求被告照顾好自己，但被告却否认她与张晋源有亲密关系。

控方认为被告与张晋源之间有联系，甚至在命案发生之前，已经互相沟通与联系，故此被告是有参与谋杀亡夫的计划，而且控方所提出的通话来往记录（证物P84和P85）中，被告却没有反驳这证据。

控方在陈词中列出两人之间以电话和短信的来往记录，分别是于2012年11月27日下午6时40分开始、2012年6月10日上午10时21分开始、2012年6月11日上午10时56分开始、2012年6月12日上午11时24分开始、2012年6月13日上午10时08分开始、2012年6月14日中午12时07分开始及2016年6月15日上午10时开始。

“在通讯公司报告中显示，在命案发生前，被告与张晋源之间有非常密切的联系，且这个通话记录从来没有被辩方挑战。由于辩方主动根据记录为每通联系与短信作出解释，从这一点就可以推断出被告与张晋源是“积极沟通”（Active Communication），被告有参与谋杀死者的计划。”

“张晋源是被告的“特别客户”，给予特别的待遇。按照记录来看，两人之间联系可从最早上午6时开始至最迟凌晨1时30分之间的联系。在事发后，张晋源是唯一一个慰问他的朋友，叮咛被告要照顾自己。然而令人感到惊讶的是，在被告的通话记录中，并没有家人与朋友发出的慰问信息。

控方也提起，被告指出死者在凶手入屋行凶前，曾发出20封短信，然而这绝对是不可能的事情，因为身为丈夫的，是不可能会发出20封短信给妻子的“男朋友”，并且若是死者发出的信息，就不可能会有爱情的元素，且张晋源也会告知被告，而且根据记录指出，被告在案发后与张晋源之间有良好的交流。

控方强调，如果是死者发出的短信，被告应该知情，因为手机属于被告所有，虽然该台手机是在案发后被警方充公。“如果是死者发出的短息，死者应该会意识到凶手会入房，然而根据最后发送的短息，是凌晨1时21分，而依据第五证人林和银的供词，他是于凌晨12时至1时之间抵达死者的房屋，不过他不确定正确时间。”

辯稱僅協助執行謀殺

39頁陳詞無法挑起疑問

（本报诗巫27日讯）诗巫银行经理命案副检察司菲拉尼在结案陈词中，强调被告林咸慈只是在执行谋杀计划期间，向林和银提供协助，以确保谋杀死者黄政贵的计划能够顺利的进行。

在这长达39页的结案陈词中，他指出林和银、黄茂旺、谢文飞及谢文雨从一开始是直接与张晋源交易，不是被告。

控方认为辩方证人的证词只是为了要逃避责任，而且被告否认与张晋源及林和银有阴谋计划谋杀死者黄政贵，并且被告在供证时，作出多项否认与要点，第一项为被告否认与张晋源有“外遇”，因为张晋源是她的客户之一，所以两人会定期以电话与信息来沟通。

控方指出，第二项是被告否认参与杀害亡夫计划，因为被告深深爱着亡夫与两人的婚姻，并且被告责怪亡夫在案发当晚没有锁好门，且当亡夫回家时，被告已经入睡。

控方续指出，第三项是当被告听到丈夫的喊叫声时，由于没有戴眼镜，看不清楚，只能用棉被遮住自己与儿子，直到听到门关上。“换句话说，她就在现场，直到凶手完成工作！”

“她好像已经知道她与儿子不会受到伤害，所以才会决定留在房间里，这就是为何当时她没有跑出房间向人求救，反而选择留下来。”

控方再指出，第四项是被告声称非常爱两人的婚姻，但为何被告在凶手离开后并死者开灯时，才询问死者要联系谁，而且还要向联系的友人索要紧急号码，而非不是请求朋友立即直接联系医院或拨打紧急号码999。

控方表示，被告表明丈夫开灯后站在门旁的柜子，之后才倒在地上，而且死者身上流着血，共有23个伤口，这是完全不可能的事情。

“她在亡夫遇难的当天晚上，她呼求亡夫要支撑住并给予精神上的支持，且提醒亡夫记住两人曾经作出的承诺，但为何当时她没有试图靠近亡夫，对亡夫进行基本的治疗，反而没有尝试为亡夫采取停止流血的医疗措施或至少大声呼喊求救及马上报警等事宜，所以推断她有计划谋杀亡夫部份，她也希望死者死亡。”

控方指出，第五项是被告表明非常喜欢死者与他们的婚姻，当要求解释在2012年6月14日午夜12时至凌晨1时21分，被告有传短信给张晋源时，被告相信是亡夫用她的手机传短信给干涉婚姻的第三者张晋源。

“第六项，被告说亡夫的去世没有带来好处，所以没有杀人的动机，她从死者的死亡中不受益于任何的保单，也不会获得房屋、汽车等个人财产。第七项，被告对死者的死亡感到悲痛与哀悼，因为被告表示她非常爱死者，但是在事发后的两周，她却移调至古晋！”

控方也强调，被告必须在控方的案件中，提出一个合理的疑点，而非不仅仅是一个解释。因此，控方认为被告的解释或证据不应该被接受，而且也不能够被相信。

基于被告在辩护中无法挑起怀疑，且在命案当晚也没有解释并反驳控方的证据，故此控方成功证明被告的罪行，所以当法庭裁决被告需要自辩时，就已证明控方成功成立被告的表明罪名，意味着控方已经向法庭提出可靠的证据。

此时，控方引用多宗案例来支持他的言论。

另外，辩方在自辩中传召两名证人，分别为被告本人及她的父亲林父，除此之外，辩方没有再传召其他证人及提呈新的证据来支持辩方案件，而且辩方也没有成功的挑起疑问，因此被告被宣判罪名成立。

证词不一致顯示撒謊

林咸慈非可靠證人

（本报诗巫27日讯）诗巫银行经理命案副检察司菲拉尼指出被告林咸慈并非是个可靠的证人，因为在被告的证词中，存有不一致的证词，而且被告在撒谎，没有说出事实的真相。

因此，控方在进行总结时，恳请法庭去了解整体案件所引用的证据以全面的了解案件之情况。“无可否认的是，被告、张晋源与林和银有共同谋杀死者的意图，所以根据控方提出的证据及被告的反驳证据，法庭应当宣判被告谋杀罪名成立，被判有罪。”

控方指出，对于厨房后门没有上锁的问题，尽管被告本人没有看到，但是被告还是将责任归咎于她所爱的亡夫，并且还指出死者是最后进入房子并忘了锁门的人，然而该解释却毫无根据，只不过是被告的自已推论，这证明了被告在逃避责任。

控方也指出，被告也表示有时死者会去后院挂湿衣服、检查水箱与水泵，然而这根本没有任何证据证明，因此法庭不应该接受这推论。

“针对被告与亡夫的婚姻问题，根据被告指出，是死者先提出要离婚，但被告因还爱着亡夫与两人的婚姻，所以她愿意，但是死者的坚持下被告才同意，故此这可能也是被告参与谋杀死者计划的原因之一。”