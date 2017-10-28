李霖泰：實現零事故目標 職場安全須重視

（古晋27日讯）全国职业安全与卫生机构主席丹斯里李霖泰呼吁所有行业必须意识到工作场所的安全与卫生并实践职业安全与卫生管理系统以便努力实现无事故或零事故目标。

“事实是，职业安全与卫生问题太重要了，无法忽视。雇主投资职业安全与卫生是有价值与回报的，有助于提高社区的安全意识，防止事故发生。”

李氏指出，在伤害或死亡事故发生之前，许多人不了解职业安全与卫生的重要性; 还有其他人因为成本因素而不想在工作场所投资安全和卫生。但是，当发生意外事件导致受伤或死亡时，这种悲剧特别是对有关受害者的家属造成痛苦。

李霖泰是于日前在古晋主持一项安全论坛时指出，每个人在工作场所参与职业安全与卫生（OSH）的实践和管理至关重要。所有行业的工作环境都需要职业安全与卫生管理，确保工作中实践高标准的安全与卫生。行业和雇主必须认识到，职业安全与卫生管理的四个基本因素是企业的责任，社会和道德义务，良好的商业意识和法律义务。

他称，员工应全面配合管理层共同制定安全与卫生委员会。双方都可以履行相互义务，提供安全和卫生的工作场所。职业安全与卫生法令要求任何拥有40名以上雇员的企业必须在工作场所建立安全与卫生委员会。

他透露，在2016年，每1千名工人的工业意外率略有上升至2.88，而2015年为2.81。

“2006年，每1千名工人的事故发生率为4.77。因此，我们应该努力朝向发展中国家的基准，每1千名工人只有1到2起意外事故。”

他指出，人力资源部还致力于将致命的工业事故发生率从2015年的每年10万人中的4.84人降至2020年的每10万只有2.81人。

“我们减少致命意外的成就是非常重要的，因为我们在2006年录得每10万名工人的7.24起致命的工业意外。”

在马来西亚，多年来对职业安全与卫生的醒觉不断增加。越来越多的雇主和雇员了解他们的角色和责任，以确定，评估和控制工作场所的危害。

然而，对于需要建立安全与卫生的工作环境的意识可能会增加，但职业安全与卫生管理体系的“持续承诺”将在企业中实现职业安全与卫生文化。

他还说，根据社会保险（Socso）统计显示，2016年建筑行业报告了7千338宗意外事故，2011年为4千330宗，近几年内增长69.47％。

而根据职业安全与卫生部（DOSH）的记录，去年建筑行业有106人死亡，而2015年为88人。今年首七个月，该行业已报告了40人因为意外而死亡。

这些统计数字特别是那些涉及死亡的统计数字，令人担忧，因为它只是代表DOSH所报告和调查的案例。更多的案件可能不会报告，特别是涉及非法外国工人的案件。因此，工地施工单位的安全与卫生必须加以改进及优先考虑，因为施工现场不仅是工人，也有周边地区的其它人士。

发展商和承包商必须在施工现场实施良好的职业安全与卫生实践，包括采用危害识别，风险评估和风险控制（HIRARC）的概念。这将有助于工人及其主管识别危险和风险，并设法避免这些风险的发生。

他表示，我国引入了职业安全与卫生法律以保护员工的利益。 “职业安全与卫生法令”（OSHA）于1994年推出。这样做是为了确保雇主对工人的安全和卫生负有责任。

该法案覆盖面广泛，其中包括制造业，建筑业，采石业，采矿业，批发业和零售业，酒店餐饮，金融，保险和商业服务，公共服务和法定机构，农业，渔业，伐木，公用事业甚至医院。

该法令第15（2）（a）条规定，雇主必须在切实可行的情况下，对工厂和工作系统进行维护，而且安全无风险。这显然是雇主与员工的共同责任负担，雇主提供安全与卫生的工作环境。此外, 雇主也有法律义务提供信息，指导，培训和监督，以确保员工的安全和卫生。

但是，员工也要求对自己的安全与卫生进行合理的照顾，并遵守雇主所提出的职业安全与卫生指导和措施。所有工地上的个人防护装备（PPE）的穿戴对于防止受伤或死亡至关重要。

从整体角度看，职业卫生应被定义为促进所有工人的身心健康的最高程度。 “职业安全与卫生是管理任务”的原则是对这一问题的正确方法。因此，企业需要实施职业安全与卫生管理系统（OSH-MS）。