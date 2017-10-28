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晉足協韓水原足協 加強聯繫簽備忘錄

发布于 October 28, 2017
祐赞（右）赠送纪念品及球衣予阿都卡林（右2）。左起为古晋足协会长拉卡威、法兹鲁丁。
祐赞（右）赠送纪念品及球衣予阿都卡林（右2）。左起为古晋足协会长拉卡威、法兹鲁丁。

（本报古晋27日讯）古晋省足球协会与韩国水原足球协会（Suwon FC）今日签署备忘录，以通过足球加强双方的球员培训及促进友谊联系。

砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林今早于其办公室会议厅见证双方签署备忘录，并在仪式前召开新闻发布会时表示，上述备忘录将促进双方友好联系，未来也将从备忘录作为起点，去策划更多双方共同展开的计划，包括球员培训等。
他表示，这也是砂拉越首次于韩国在足球项目方面建立的友好合作关系。
他说，韩国对于砂拉越人来说彬不陌生，韩国有不少牌子产品如手机、汽车品牌，甚至到风靡全球的韩国明星风潮，都是人们耳熟能详的，而本次合作也希望能够促进砂拉越在该国的知名度。
此外，古晋省足球协会副会长兼杜邦区州议员法兹鲁丁也在新闻发布会上形容，他是在今年4与期间造访韩国，洽谈了双方在足球领域合作的可能，今日成功促成双方签署备忘录。他说，该备忘录主要关注在发掘及培训球员，希望惠及双方的足球运动发展。
另一方面，代表水原足球协会签署备忘录的该足协秘书全祐赞也在新闻发布会上介绍水原市，表示水原市长也是该足协主席，同时也形容水原市在当地被誉为韩国足球的
首都。他说，单水原市内便有2个足球协会。

 

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