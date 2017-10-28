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鳳山寺青山岩寺廟 即起預訂點掛吉祥燈

发布于 October 28, 2017

（古晋27日讯）配合2018年（戊戌年）农历新年，由古晋福建公会管理的凤山寺与青山岩寺庙，即日起开始接受预订点挂“吉祥灯”。
位于古晋花香街的凤山寺广泽尊王庙，每年皆有接受点挂“吉祥灯”，而2018年农历新年也不例外，该庙内的“吉祥灯”共有700盏，每盏马币100令吉，而庙外的“吉祥灯”则有400盏，每盏马币20令吉。
选在凤山寺庙内点挂的“吉祥灯”，为期一年，而在庙外的“吉祥灯”则可点挂至农历正月十五日。
凤山寺大约于1848年就在现在的地点出现，但依据庙里碑文上的记载光绪23年（1897年）。这座庙寺曾经过多次的重修，形成今天的面貌。
现在的凤山寺，拥有其固有色古香的形象，庙寺里的石雕更是栩栩如生，远近闻名，也是游客在市区旅游时，必到的庙宇之一。该寺庙供奉的主要神明为广泽尊王，本地市民称之的“圣王公”。
至于另一间由古晋福建公会所管理的青山岩，目前庙内共有398盏“吉祥灯”，每盏马币100令吉，可点挂整年，逢初一、十五及佛诞日亮灯。
至于庙外的“吉祥灯”则有530多盏，分为马币50令吉（庙前）、以及马币20令吉（庙外天公炉前），点挂至农历正月十五日止。
青山岩现已成为信众在农历期间，必须前往膜拜的主要寺庙，香火鼎盛，也是游客前来旅游的景点之一。
这两座寺庙的“吉祥灯”，可用个人、联名或合家名义来预订，且将以先到先得为原则，惟不接受电话预订。
因此，若欲于农历新年期间，在凤山寺或青山岩点挂“吉祥灯”的信众，必须亲临庙宇，或到古晋青山道的古晋福建公会会所登记，及缴还认购费用，公会联络电话082-242748。

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