世界糖尿病日慶典 11月隆重登場

2017年世界糖尿病日庆典筹委会与一众支持单位及赞助单位会议后一起合照。图左1美里消防及拯救局局长刘保祥，左4马来西亚糖尿病协会美里分会主席陈超梅，左5筹备会主席DR.JACI PATON AK JONEH。

（美里27日讯）马来西亚糖尿病协会美里分会政府全科诊疗所咨询委员会及美里星城购物广场将在11月17日，18日及19日（星期五至星期日），一连三天于美里星城购物广场举办2017年世界糖尿病日庆典。

配合这项庆典，特别邀请著名歌星侯俊辉（17日）晚上8时及温玮玮（18日）晚上8时前来助阵演出及演唱多首动听的歌曲。该庆典将在18日晚上7时30分进行开幕典礼，主宾为卑尔骚州议员拿督陈超耀。

马来西亚糖尿病协会美里分会也会在18日当天上午10时到下午5时为民众进行免费的血糖及血压检验。另外，政府全科诊疗所咨询委员会也在19日（星期天）早上11点举办儿童填色比赛。比赛分成2个组别，7岁到9岁组别A及10岁到12岁组别B，每个组别限定25位报名参加。报名可以联络085-412322，截至报名日期是11月10日。3天里的系列节目包括有韵律操、舞蹈、歌唱、健康及安全讲座会，同时设有展览展示，让民众了解关于糖尿病的病情及进行推广醒觉，主办单位希望社会团体组织可以踊跃参与有益身心的健康活动。

主办单位特别感谢赞助单位JULIE’S饼干，联星稻米有限公司，美乐大酒店，INDOCAFE。配合及支持单位为美里乐龄服务中心，T Home 炫音乐工作室，小豆芽儿童歌唱培训中心，百老汇舞蹈社，美里消防及拯救局，DANCE FUSION STUDIO，TOTAL FITNESS AND NUTRITION STUDIO，ZF ERIKINGS STUDIO及美里医院。