蔡幼蘭：將面對不一樣人生 畢業生百感交集

（美里27日讯）美中董事长丹斯里拿督巴杜卡蔡幼兰表示，毕业，对渴望冲出校园的学生来说是一个令人振奋人心的词；毕业，对于同窗交好多年的学生来说是一个伤感的词；毕业，对培育子女成才的父母来说是一件欣慰的事；毕业，对悉心栽培幼苗成长的师长来说是松了一口气！

蔡幼兰因不克出席而由陈丽黛代读讲稿时指出，学习的时间是漫长的，毕业却在一瞬间。学习时期所累积的经验，所得到的知识，所结交的情谊，在毕业时更是百感交集。毕业后，无论是升学或就业，同学们所面对的将是不一样的环境，不同的世界。

“你们将面对形形色色的人、事、物，而离家在外，身边没有熟悉的家人、朋友能给予协助时，凡事都只能靠自己去解决。尽管如此，我们却能通过这一切学习成长，学习如何从不同的角度、不同的心态看待事情，从而圆满的解决一切难题。”

她阐明，毕业应该怀着感恩之心，各位同学切莫忘了感谢多年来栽培你们的父母、师长。一个人的成功不能归功于一个人，你们在求学的生涯里也不只接受一个老师的教导。虽然你们如今是中五（中六）毕业生，切莫忘了中三、中四（中五）班曾经教导过你们的老师，没有他们当初的付出，是不会有如今的你们。做人须饮水思源，希望同学们也能时时刻刻记住每一个对你有恩的人。

她说，过去的日子里，也许你曾经彷徨，几乎放弃心中的梦想。可大家终于战胜了自己，是谁帮助你、支持你走到了今天？请你看看左右，请对你自己、对父母、对老师、对同学，说声谢谢。没有他们，就没有我们今天的斗志昂扬，整装待发。

她透露，今年度的大马教育文凭考试和大马高级教育文凭考试即将举行。在这里我祝福所有即将上考场的考生，考试顺利，在努力读书的当儿，也要注意健康。希望你们能在各自的考试中考取最佳的成绩，以最辉煌的成绩为自己的学习生涯彩上亮丽的色彩。

黃修儒：必經之路

畢業是人生里程碑

（美里27日讯）美中家教协会副主席黄修儒表示，作为学生有尊师好学的责任，作为儿女有孝敬父母的责任，作为公民有奉献社会的责任。

黄修儒于美中2017年中五、中六生毕业典礼上致词时，发表上述谈话。

他说，美中家教协会于今年4月份成立，致力于协助校方整修及发展校内设施，包括改善学生的学习及福利，能受邀参与今天这意义非凡的毕业典礼，深感荣幸。

他指出，毕业，是值得庆祝的事，它代表人生就要迈入另一个里程碑。在校学习多年，终于要离开这片小天地，是不舍，是欣喜若狂？不舍得昔日同窗，难忘谆谆善诱的师长，怀念回不去的校园生活，这是每个毕业生的必经之路。

他称，从毕业那一刻开始，你们将承担更多的社会角色，履行更多的社会责任，要用你们的责任担当，成就你们的美满人生！要成就这一切，其实并不容易，一切从基本做起，那就是学有所成，所以我在此鼓励祝福 全体毕业生，在即将来临 的大马教育文凭及大马高级教育文凭考试里，考获最辉煌的成绩，继续前进，直至你们达到人生的目标，生命里的梦想!

鑒定學習成果工具

李進興：考試不是絕對

（美里27日讯）美里中华国民型中学校友会主席李进兴表示，考试是鉴定学习成果的其中一个工具，它不是绝对。

他说，一场考试绝对不能定生死，每年成绩放榜，必定有人欢喜，有人愁。有人考获全科甲等而欣喜若狂，另外一些人可能因为自己马有失蹄而耿耿于怀。其实，成绩不能决定一切，重要的是我们是否享受学习的过程，在考场上是否充分发挥了自己的实力，抑或是自己荒于嬉，并没有好好准备却面对这一场比赛。

李进兴出席2017年美中中五、中六生毕业典礼上致词时，发表上述谈话。

他指出，毕业，代表成长，代表得负起重担，不只是对自己，还要对父母、对老师、对社会负责。

他认为，毕业后做每一件事都得对自己负责，做任何事情，不能不经大脑，要明白，在家中有父母替你承担，在学校有老师替你担当，离开家、离开学校，做任何事情，都必须自己承担。维护自己的尊严、维护父母的脸面、维护学校的名声，你才能在大社会中立足，走的更远。

美中畢業典禮 377學生畢業了

（美里27日讯）2017年美中中五、中六生毕业典礼在拿督李德福礼堂圆满举行，董事长丹斯里拿督巴杜卡蔡幼兰女士受邀主持此项意义深长的典礼，由陈丽黛代表。

这项典礼受邀莅临的嘉宾还包括校友会主席李进兴、家教协会副主席黄修儒、IBS商业学院的首席执行员许安东尼博士代表徐梅燕、科廷大学代表陈劲恒、董事部成员、校友会理事和学生家长。

今年，美中将欢送359位中五毕业生及18位中六毕业生。这些毕业生在分别经过两年及一年半的奋斗后，即将于来临的十一月份迎来他们人生中一次决定性的考验——大马教育文凭考试及大马高级教育文凭第三学期考试。

在这一天，校方除了送别毕业生，也将奖励在各个科目表现优异的学生。

此外，因着学术成绩标青，美中生获得科廷大学美里分校颁发的资优奖，得奖者为郑旋宏、张敏慧、蔡伟胜、刘正约、黄守贤、李文祥、潘佳怡、宋珮慈、赖滟铤、杨胜杰。

美中校方对此向科廷大学致谢，学术表现也获得IBS学院认可，获颁4份奖励金即可许灵洁、吴媚洁、郑佩玲、邓仪丽。

美中校方对此向IBS学院首席执行员许安东尼博士致谢。

美中校方最后祝愿所有的毕业生前程似锦，并呼吁他们莫忘了加入美中校友会，回馈培育他们多年的母校。希望他们能带着父母、老师、同学的期望，斗志昂扬，整装待发。