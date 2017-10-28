陳康南籃球挑戰杯 杜當華小男隊大勝啟蒙

启蒙队员传球时，杜当华小队员试图截球。

（本报美里27日讯）今日进入最后一天的第十一届拿督巴丁宜丹斯里陈康南医生挑战杯小学组（13岁以下）校际篮球锦标赛更加精彩火爆。

今日首场比赛为男子组杜当中华公学A对垒石山启蒙。第一节比赛开始的1分钟内，双方就各入1球，引起满堂喝彩。然而，杜当华小队已经掌握好节奏，之后连连进4球，把比分拉开。而启蒙球员也不遑多让，为队伍再拿下5分。这节比赛以10:7比分结束。

第二及第三节，杜当华小队快攻先发制人，全队协调合作，将战线拉开，尽量控球在手，把比分越拉越大。启蒙队极力防守，30号及1号球员顽强突破重围，投入4球，其中2球为3分球。不过队员的屡次的犯规失误，而被罚球，较难取得分数。最终，以34:17结束第三节比赛。

第四节起，启蒙队员没有因比分稍微落后灰心，他们依然拼尽全力，奋起追击。而对手杜当华小也毫不松懈，积极面对强攻，这节比赛双方各得16分。但因之前比分相距太大，杜当华小最终以53:28大胜启蒙。

今日女子组美里中华公学对垒美里北校的战役中，美公队先入1球拿下2分，打破零僵局。虽然，北校队努力防守，但仍不敌美公强攻，美公连进3球，以8:0结束第一节比赛。

第二节开始，北校队员多次在运球途中被美公队员截下，为美公创造了不少的进球机会。至第二节结束时，北校都没有破零成功。第三节时，美公队仍然状态良好，队员传球、运球皆合作无间，尤其5号球员沈豫虽然身材娇小，却屡次冲破防卫，频频为队伍得分。北校在第三节最后5秒的罚球中，成功投入1球，得1分而破零。

第四节开始，北校队员仍豪不气馁，频频强攻；美公也不甘示弱，彼此配合，卡位防守。最后比赛比分定格在46：5，由美公胜出。

值得一提的是，虽然北校没有获得比赛胜利，但是队员良好的心态，全力争取的精神也得到了大家的认可。据北校校长邓芬妮表示，此次是北校8年以来，首次由教练刘子豪带领队员再参与拿督巴丁宜丹斯里陈康南医生挑战杯。她称，北校新综合礼堂建竣后，校方积极善用，培训学生各方面运动项目，并将派代表出征各项体育赛事。

10月26日成绩

男子组

马鲁帝A 胜 杜当华小B

美公A 负 石山启蒙小学

杜当华小A 胜 马鲁帝B

美里北校 负 埔公

女子半决赛

杜当华小A 胜 杜当华小B

马鲁帝 胜 埔公

10月27日成绩

男子组

杜当华小A 负 石山启蒙小学

马鲁帝小学A 胜 埔公

马鲁帝小学B 胜 杜当华小B

女子组

美公 胜 美里北校

杜当华小B 负 埔公