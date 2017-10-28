反傳統直接從辦公室 步行至國會議會廳 首相與國陣國會議員清一色藍

（吉隆坡27日讯）众所期待的“2018年财政预算案”今午公布，首相兼财政部长拿督斯里纳吉今年有别于以往从布城财政部出发至国会大厦，而是直接在国会大厦首相办公室步行至国会议会厅，宣读“2018年财政预算案”内容。

纳吉是于今午3时15分，穿着蓝色马来传统服装，带着装有财政预算案文件的公事包，步行至国会议会厅。

值得一提的是，所有国阵国会议员也都清一色的穿着蓝色马来传统服装或蓝色西装衬衫聆听纳吉宣读明年度的财案。

过去，国会下议院都定于下午4时，让财长提呈明年度财政预算案。然而，今年纳吉提早半小时，即下午3时30分开始向下议院提呈明年度的财案。

纳吉是在2009年接任我国第6任首相，并于当年以一袭深蓝色马来传统服装向国会下议院提呈隔年度的财案，而纳吉每一年向下议院提呈财案时所穿的服装，也是国人猜测与讨论的热门话题，甚至有网民早在预算案前便开始预测纳吉今年所穿着的马来传统服装颜色。

除了深蓝色马来传统服装，纳吉也曾穿过红色，深红色，绿色，深紫色及粉红色马来传统服装。值得一提的是，纳吉在2013年及2014年提呈“2014年财政预算案“及”2015年财政预算案“时，连续两年穿着同一色系，即橙色马来传统服装。

納吉感謝扎希是忠誠朋友

冀閣員咬緊牙關確保勝利

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉指出，只有一个团队的真诚合作，才能让国家的未来运筹帷幄，并感谢其副手及阁员予以他全力的支持。

他感到庆幸的是，拿督斯里阿末扎希不仅是一名副首相，更是他的忠诚朋友，最重要的是，内阁成员和国阵成员党领袖，给予他的领导无限的支持。

他在提呈预算案时呼吁同僚必须咬紧牙关，坚持握紧人民所给予的委托和希望，不要将它们典当给对手。

“就算是流干最后一滴血也在所不惜，以带领国阵在第14届全国大选取得更大的胜利。”

纳吉指出，国阵尽管被中伤，但却没有丝毫动摇，国阵深信，人民现在越来越明智，懂得分别钻石和玻璃。

他说，当人民作出明智的判断，并与现在的政府团结一心，才能为大马勾勒更光明的未来。

納吉：任相以來預算案之最

內容全面消弭反對黨質疑

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉形容2018年财政预算案，是他任相以来的“预算案之最”。

他今日提呈题为《繁荣包容的经济平衡世俗和未来，为了人民的幸福朝向TN50的愿景》的预算案说，他作为首相兼财政部长的这些年，从没阐述如此全面及充满内涵的预算案。

“就个人而言，它可在在历史上，被标记为‘预算案之最’。”

纳吉指出，他胆敢代表政府这么说，原因是本次预算案已集合及陈述各项措施，让它成为一项完整的预算案，早至还在孕期的婴儿的利益，都已被列入考量，一直到他们呱呱坠地，还有就是国家的未来事务。

他指出，这一切已消弭反对党所提出的任何质疑声音。

他说，事实上，反对党联盟长期以来才是一直处在满腹狐疑的境地。

“他们怀疑他们的领导、互相猜忌，甚至是互相利用……如果对于政治领导都充满不确定因素，他们怎么能够被委托提供一个健全的经济领导？

“他们要废除一马援金，现在却支持，要否定商品与服务税（GST），现在却要维持在零利率及重新执行销售税（SST），想要减这个税、减那个税。

“说要废除所需偿还的高教基金贷款，现在却明显的要保留，要提供汽油补贴，现在却改成目标群体补贴。”

他指出，这就像是西方人所说：“反对党唯一一致的事，就是他们的不一致。”

他指出，反对党总是U转，以致于人民的思想被混淆和荼毒。

4000萬推行一馬培訓公開面試計劃

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布，拨款4000万令吉推行一个马来西亚培训计划（SL1M）的公开面试计划。

他今天宣布2018年财政预算案时说，为了促进一马培训计划，政府也强制获得政府合约的私人公司，拨出合约计划总值的1%的款项予该培训计划。

首相说，政府将在城市转型中心设立Jobs Malaysia、一马培训计划、社险机构、土著议程领导单位（TERAJU）、和人力资源发展基金一站式中心，提供求职和培训专业咨询服务。

他说，政府将通过人才机构（Talentcorp）全国领袖圈计划，创立“人才档案”，以发掘人才担任重要职位和高职。此外，纳吉说，政府严正看待社会问题，5000万令吉的配对援助（Geran Sepadan），资助社会企业和非政府组织，解决社会日常问题和社会挑战。

22億充作政府獎學金

本地大學獲4億研發補助

（吉隆坡27日讯）政府将在2018年财政预算案下拨出22亿令吉，作为公共服务局、高等教育部及卫生部奖学金。

首相拿督斯里纳吉说，政府将发放4亿令吉作为政府大学发展及研究补助金，包括向马大发出特别拨款，协助马大成为世界前100强大学。

他宣布2018年预算案时说，上述补助金比上次预算案的2亿3500万令吉高。

此外，他说，政府将拨出9000万令吉予MyBrain计划，让1万零600名硕士及博士课程学生受惠。

另一方面，他宣布，高等学府和中六学生将继续获得250令吉书券援助，惠及120万名学生。

教育撥款比東盟國多一倍

華小淡小等獲5000萬

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉说，大马的教育开销是其他东盟国家平均教育开销的一倍，明年度预算案的教育拨款高达616亿令吉。

他今天提呈预算案时说，这包括耗资6亿5400万令吉兴建4所幼儿园；9所国家学前教育中心（Permata），包括2所新的自闭症儿童学前教育中心；48所小学、中学和技职学院，以及一所大学预科班中心。

他也说，政府发放5亿5000万令吉的特别基金，以提升及维修学校，除了国小获得2亿5000万令吉，华小、淡小、教会学校、全寄宿学校、玛拉初级理科学院，以及政府津贴的宗教学校各别获得5000万令吉。

纳吉说，国内有约2000所学校的校舍残旧，例如屋顶破洞、地面损坏、墙壁破洞，以及器具太久没替换。

他指出，有鉴于此，政府在两年内透过工业建筑系统技术发放25亿令吉修葺，5亿令吉用于西马半岛陈旧学校，沙巴和砂拉越分别获得10亿令吉。

另一方面，纳吉说，政府发放29亿令吉予食物援助、课本、按学生人头给予的补贴，及联邦小额奖学金。

他指出，政府继续发放100令吉援助金予320万名低收入家庭学生，耗资3亿2800万令吉。