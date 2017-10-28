增建可負擔房屋 供2000份首屋頭期

（吉隆坡27日讯）为了协助人民实现居者有其屋的目标，2018年财政预算案将拨款22亿令吉推动7项房屋计划，包括增建房屋及提供买屋辅助金。

这7项计划包括：

1.在人民房屋计划下建1万7300间房屋。

2.通过国家房屋机构旗下的人民亲善房屋计划，增建3000间房屋。

3.未来两年拨款15亿令吉，兴建一个马来西亚人民房屋计划下的21万间售价低于25万令吉房屋。

4.一个马来西亚公务员房屋计划下的2万5000间房屋将在明年完成，另外12万8000间房屋处于不同阶段。

5.在“我的美丽家园“计划下，为登嘉楼、彭亨、马六甲、柔佛、沙巴、砂拉越及原住民的最低40%家庭收入群建600间房屋。

6.在首间房屋头期基金计划（MyDeposit），为2000间房屋提供买屋辅助金，以及在私人可负担房屋计划（MyHome），让发展商发展更多可负担房屋。

7.提供2亿令吉拨款维修及修复房屋，包括一个马来西亚维修基金。

纳吉指出，为了鼓励兴建更多可负担房屋，一马人民房屋计划所推出加速融资计划将扩大至私人房屋发展商，惟必须符合条件。

逾11萬墾殖民獲5000獎掖

另撥款逾億墾殖區建5000房屋

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布明年将通过6项奖掖，继续捍卫联邦土地发展局垦殖民的福利，包括5000令吉的垦殖民特别奖掖，有11万2000人受惠。

他今天宣布2018年财政预算案时说，政府将拨款1亿6400万令吉，与国家房屋公司合作，推行垦殖民第二代房屋计划，兴建5000单位的房屋。

他说，政府拨款4300万令吉，退还在2010年至2016年翻种油棕的橡胶垦殖民所上缴的翻种资金（wang ses），将惠及8925名垦殖民。

此外，政府也拨款6000万令吉推行油棕翻种计划。

他说，政府将拨款近2亿令吉予联邦土地发展局，以提升垦殖区道路和路灯，以及供水系统。

另外，首相也宣布明年将拨款3亿令吉推动国家蓝海策略计划，以最低成本获得最高效率。

他说，蓝海策略计划包括兴建城市转型中心、蓝海企业家镇计划、流动式社区转型中心（MobileCTC）、企业家计划、全球企业家精神社区及社会企业家计划。

房租收入不超過2千

業主將享50%稅務豁免

（本报古晋27日讯）为了鼓励兴建更多可负担房屋，政府将在特定条件下延长私人发展商承建一马人民房屋（PR1MA）之计划。

此外，至于房屋发展被搁置的问题，政府将于2018年1月1日起至2020年12月31日之间，落实让新承接有关工程的承包商以及最初购买者享有免印花税。

首相拿督斯里纳吉是今午提呈2018年财政预算案期间，如是表示。

此外，为了刺激房子出租市场，政府也在过去60年来首次宣布，让出租房子月租收入不超过2千令吉者，将享有50%的税务豁免。

他说，这项税务豁免将在2018年至2020年税务年生效。

他也指出，政府将会继续修改房屋出租法令，以进一步保护房屋出租及租用者的权益。

不分政治歧見地理位置

沐膠將興建一座機場

（本报古晋27日讯）在2018年财政预算案之下，沐胶将兴建一座机场！

首相纳吉是于今日公布2018年财政预算案时表示，此次财政预算案乃不分政治歧见和地理位置，而是以人民福祉及国家经济重要为主。

他说，除了建设沐胶机场，哥打巴鲁与山打根机场也将会扩建。

此外，联邦政府也会提升槟城国际机场与浮罗交怡国际机场的设施，终于刁曼岛是否新建机场计划仍在进行可行性研究。

另外，为加速纳闽的发展，联邦政府乃针对于纳闽和沙巴之间是否建设连接桥梁事宜将进行相关可行性研究。

39億撥款作物品及交通補貼

重組一馬商店3年開3000間

（吉隆坡27日讯）为了减轻人民日常生活负担，2018年财政预算案将拨款39亿令吉，充当物品及交通补贴。

首相兼财长拿督斯里纳吉指出，有关补贴包括，煤气、面粉、食油、电费及过路费。

他提到，一个马来西亚人民商店将重组，在2018年最初阶段，将由50间商店转型成一个马来西亚人民商店2.0，并在3年内扩大至3000间。

他解释，有关商店将以较低价格售卖5项主要日常用品，即白米、糖、食油、面粉及液化石油气，同时也会售卖低于市价的50种有品牌消费品。

政府也将拨款8000万令吉，继续推动沙巴及砂拉越物品价格统一计划。

另外，政府将拨款2000万令吉发展农业市集，提供较低价格的销售空间及农产品贩卖中心，这项计划将在布城开始进行。

此外，农业及农基工业部将拨款5000万令吉，通过联邦农业销售局（FAMA）及大马渔业发展局（LKIM），让消费者能够取得合理价格的食物库存，如鱼、菜、鸡及鸡蛋。

4措施推公僕居者有其屋

納吉：配偶孩子可聯名貸款

（吉隆坡27日马新社讯）为让公务员拥有理想家园，首相拿督斯里纳吉今天提呈预算案宣布，公务员房屋贷款局（LPPSA）从2018年1月1日起落实4项措施，包括允许与配偶或孩子联名贷款。

在不可转卖土地（tanah wakaf）兴建的房屋，获准申请贷款。

可将准备房屋贷款合约的律师费，纳入公务员房屋贷款局的贷款额。

允许向公务员房屋贷款局申请联名贷款，包括与配偶或孩子之间，前提是其中申请人是公务员。

允许配偶或孩子联名贷款，前提是其中1人必须是公务员，至于非公务员可向金融机构或拥有本身房屋贷款计划的机构，申请成为第二贷款人。

3000萬推

高價值醫旅服務配套

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布，政府将发放3000万令吉至大马医疗旅游理事会，以推广我国成为亚洲生育治疗及心脏病治疗枢纽，包括试管婴儿，以及提供电子签证服务及高价值医药服务配套。

他今日提呈2018年财案说，政府将推介医院医疗旅游旗舰计划，为私人医院提供特别奖掖。

他指出，医疗旅游税务优惠将延长至2020年12月31日。

此外，在牙医及非卧床医疗服务方面，考取医药服务资格认证机构发出证书的花费可双重扣税，有关认证机构需向大马医疗旅游理事会注册。

纳吉说，2018年估税年至2020年估税年，在私人医疗照顾服务方面，出口提升价值的特别奖掖减免税务从50%提高至100%。

頒布2020年為大馬旅遊年

業者貸款獲2%利率補貼

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布2020年为大马旅游年，届时我国将成为亚太经合组织领导人非正式会议（APEC）、世界资讯科技大会（WCIT）和联邦政府首脑会议（CHOGM）东道主。

他说，政府将拨出20亿令吉至中小企业旅游基金会，为旅游业者提供融资贷款，并予以2%利率的奖掖补贴。

他宣布2018年财政预算案时说，政府将发放10亿令吉拨款至旅游基本设施发展基金，以提供简易贷款。

他指出，政府也将拨出5亿令吉，通过旅游基本设施、民宿及生态旅游计划，推广及发展旅游。

纳吉说，政府将推出电子签证区域枢纽，简化签证申请程序，包括外籍人士、外国学生及第二家园计划签证。

他说，新4星级及5星级酒店投资及的税务优惠延长至2020年12月31日；此外，旅游公司税务优惠延长至2020年估税年。

他说，政府预计2018年将有2800万人到我国旅游。