49億推動技職教育藍圖 撥450萬作技職獎學金

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布拨款49亿令吉，推行大马技职教育发展大蓝图。

他今天宣布2018年财政预算案时说，政府将拨款450万令吉，提供100个名额的优秀生奖学金，旨在鼓励技职学校毕业生升学。

他说，为了支持铁路领域熟练劳工的发展，政府将设立国家铁路卓越中心，负责监督和协调铁路培训教育的品质。

此外，大马铁路衔接公司（Malaysia Rail Link Sdn Bhd）也将与国立大专合作，培训3000名铁路领域的专业人士。

4500萬設生物識別系統

監督長途巴士服務減意外

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布，由于发生多宗巴士交通意外，政府将拨款4500万令吉设立生物识别控制系统，以监督长途巴士服务。

他说，此举可让人民享有更有效率及安全的公共交通服务。

他宣布2018年财政预算案时说，政府将提升槟城国际机场及浮罗交怡国际机场。

他说，政府也将在沐胶设立新机场，并扩大哥打峇鲁和山打根机场。

他指出，政府正研究在刁曼岛设立新机场，并针对纳闽岛及沙巴陆地设立桥梁进行可行性研究。

纳吉说，政府将发放30亿令吉至交通发展基金，以购买船，以及进行宇航及列车科技发展，并发放10亿令吉至公共交通基金作为营运资金，以及购买巴士和德士。

他指出，政府将拨出9500万令吉，提升及建设码头和清理河口。

此外，他说，政府将拨出5500万令吉，作为道北至话望生乡区火车服务补贴。

廢除4大道收費站過路費

雪州2收費站柔玻各1個

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉今日宣布明年1月起，废除4个大道收费站的过路费。

这4个收费站分别是，沙亚南巴都知甲（Batu Tiga）及双溪拉骚（Sungai Rasau），吉打黑木山及柔州东部疏散大道。

239億推動8計劃提升國安

30億撥國防設備7億建警局

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布政府拨款总额239亿令吉，通过8项计划提升边境安全和公共秩序。

他今天宣布2018年财政预算案时说，大马武装部队将获得140亿令吉的拨款；警方则获90亿令吉，以及大马海事执法机构获得逾9亿令吉的拨款。

他说，上述拨款将用以推行以下6项计划和2项维护军人福利计划：

（1）拨款30亿令吉购买和维护国防设备；

（2）拨款7亿2000万令吉兴建11家警察总部、6家警局，以及购买枪械和警车1亿7000万令吉提升资讯科技，包括1PDRMnet网络，以及1亿令吉用以提升通讯系统。此外，政府将兴建1万个单位的一个马来西亚-大马皇家警察公务员房屋（1Malaysia-PDRM），屋价将是警员薪金可负担范围；

（3）拨款4亿9000万令吉予大马海事执法机构，以维护和修复船艇、提升码头和购买3艘巡逻船。

（4）拨款2亿5000万令吉予沙巴东部安全指挥区，提升沙巴和砂拉越海域安全措施，包括5000万令吉购置海岸监视雷达；

（5）5000万令吉提升特别行动部队的设备，从而打击恐怖主义活动；

（6）给予志愿警卫局最高拨款，即近2亿5000万令吉增添配备，包括制服的费用。

（7）制定武装部队家庭房屋蓝图，在2030年之前，分阶段兴建4万个单位。在2018年，将兴建近6000个单位的房屋；

（8）拨款4000万令吉提升5家医院，兴建4所退伍军人诊所和医院。

此外，首相说，政府已设立区域数码消息通讯中心，打击达伊沙恐怖组织等极端主义。

4措施提升環境永續發展

逾5億展開全國防洪計劃

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布，政府将落实4项措施以确保自然环境的永续发展，包括耗资逾5亿令吉展开全国防洪计划。

他今天提呈预算案时列出以下措施：

1.在绿色工艺财援贷款计划下发放50亿令吉，以鼓励绿色工艺投资。

2.落实耗资14亿令吉的无收益水计划，以减少平均流失水量。

3.耗资13亿令吉兴建“离河蓄水池”（off river storage），作为替代水源。

4.耗资5亿1700万令吉在全国展开防洪计划。

他说，虽然我们追求国家现代化建设，但我们依然有义务维护环境的永续发展，为后代留下珍贵的山河遗产。

“我们对上周六在丹绒武雅发生的土崩悲感到震惊，该事件活埋超过20人，其中11人已确定丧命……”

纳吉也提到民主行动党甲洞区国会议员陈胜尧医生针对此事在推特发布的诗句，并指后者要表达的隐喻，只有上苍才知道。

65億助農業領域業者

2億推新財富來源計劃

（吉隆坡27日讯）政府将拨款65亿令吉协助稻农、农夫、园丘工友、渔夫、小型种植业者、畜牧业者及胶农，这是政府有史以来对农业业者发出最多拨款的一次。

首相拿督斯里纳吉宣布2018年财政预算案时说，政府将拨款23亿令吉作为援助及奖掖，协助稻农、小型橡胶业者及渔夫购买肥料和增加产量。

他指出，政府将拨出近5亿令吉提升农业区水利系统，并提升园丘道路。

纳吉说，政府将拨出近2亿令吉进行橡胶翻种计划，以及提供增加胶汁的设施，提高小型胶农的收入。

他说，政府将拨出近1亿4000万令吉，进行油棕发展及翻种计划，包括推广活动。

纳吉说，为了加强农业，政府将拨出2亿令吉进行新财富来源计划，特别是种植玉米、椰子、榴莲及餐厨领域，以及成立乳制品及反刍动物机构。

他说，政府将首次推行椰子翻种计划，拨款5000万令吉让1万名椰子种植者改种新品种，此外，椰子也将纳入黄梨及水果管理局的管理之下。

此外，他说，政府在这项预算案下首次推出等待稻米收成期间的援助金，在这项援助金下，稻农在等待收成的3个月期间，每个月可获得200令吉，政府将拨出近1亿5000万令吉作为这项援助金。

270億推7項醫療計劃

（吉隆坡27日讯）在2018年财政预算案，政府将拨款270亿令吉推动7项有素质医疗服务计划，当中包括药物供应及提升医院设备。

这7项计划分别是：

1.25亿令吉作为药物供应，以及16亿令吉作为消费品及医疗支援。

2.拨款14亿令吉提升及维修医药设备、医药器材及救护车，包括在麻坡、万津及浮罗山背医院以模块式结构建解剖室。

3.提升瓜拉登嘉楼苏丹娜诺查希拉医院及亚罗士打苏丹娜巴希雅中央医院的心脏内科及心胸外科。

4.拨款1亿令吉提升医院及诊疗所，包括电路系统。

5.拨款5000万令吉提供血液透析援助，即每个疗程110令吉成本可获100令吉补贴。这意味着2018年起，注册的病人每次疗程只需缴付10令吉。另外，4000万令吉拨款充当医院援助基金，这两项津贴是针对缺乏经济能力群。

6.1000万令吉承担治疗罕见疾病的医疗成本，同时3000万令吉推动国家强化健康社区计划，以在全国1万个地区推行非传染疾病影响醒觉运动。

7.拨款5000万令吉充当志愿健康保险计划，加强保健领域。

此外，政府也将兴建新医院及病房，包括在布城医院及东姑安潘雅富姗中央医院兴建可容纳300个病床的妇女及儿童病楼，预计成本10亿令吉。

政府也将在双溪大年兴建可容纳200个病床的癌症中心，耗资5亿令吉，以及在槟城中央医院建可容纳300个病床的专科诊所及新病楼，耗资5亿令吉。

同时，吉隆坡中央医院也将建具国际水准的法医服务中心，耗资3亿8000万令吉。