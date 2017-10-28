首页 新闻 国内新闻 設社會經濟研究院 評估國家 發展影響

設社會經濟研究院 評估國家 發展影響

发布于 October 28, 2017

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉指出，政府将成立社会经济研究院（SERI），以及提升国大种族研究院（KITA-UKM）为全国机构，并提供适当的拨款。

他在提呈预算案时指出，家庭是塑造价值和巩固品德的最重要一环，因为社会团结是由和谐及幸福家庭开始。
他说，社会经济研究院将研究和评估政策和计划的落实，以及国家发展项目对人民的影响。
他指出，国大种族研究院将协调国家的社会经济教育，以及制定国家社会发展指数。
他说，这两个单位将涵盖精神生活、纯正价值观，以及打造TN50一代的品德，以解决社会问题。

ETF結構憑單交易豁免印花稅

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布，明年1月起，购买交易型指数基金（Exchange-TradedFund）及结构凭单（StructuredWarrant）交易豁免印花税，为期3年。
他宣布2018年财政预算案时说，为了加强我国作为金融中心的潜能，政府将在商业融资担保计划（SJPP）下提供15亿令吉融资，以知识产权作为抵押，给予最高80%融资保证。
他说，政府将推介替代交易系统，以刺激资本市场。

撥1億5000萬推動出口領域

（吉隆坡27日讯）政府将向大马对外贸易发展机构、大马投资发展局及中小企业机构拨出1亿5000万令吉，包括市场发展奖掖，以推广和扩大出口市场。
首相拿督斯里纳吉说，为了促进出口，政府将拨出10亿令吉至大马进出口银行，以提供保险保障信贷便利，以及拨款2亿令吉为中小企业出口商提供信贷融资便利。
他宣布2018年财政预算案时说，政府将拨款1亿令吉融资，其中70%是政府担保，以促进本地家具生产自动化，利于出口。

8350萬推數碼自貿區首階基設

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布，政府发放8350万令吉予数码自由贸易区（DFTZ）在吉隆坡国际机场航空城（KLIA Aeropolis）准备的第一阶段基本设施。
他今天提呈预算案时说，进口最低免税申报金额（de minimis）将500令吉提高至800令吉，以达到将马来西亚成为区域电子商务枢纽的目标。
“第一阶段数码自由贸易区放眼有1500家中小型企业参与数码经济，预料吸引7亿令吉投资，并创造2500个就业机会。”
纳吉说，政府将打造有利的生态系统以获得创新的好处，特别是出自于本地初创公司的点子。
他指出，政府将扩大“监管沙盒”（Regulatory Sand box）措施，为测试创新点子和新业务模式的公司提供便利，这由所有相关监管者执行。

邦咯島列免稅島
黑木山打造經濟區

（吉隆坡27日讯）政府宣布，霹雳州邦咯岛将成为免税岛，惟免税范围不包括烈酒、香烟和交通工具。
首相拿督斯里纳吉说，政府将在黑木山打造特别边境经济区，涵盖自由工业区，吸引国内外投资者。
他宣布2018年财政预算案时说，原订2025年落成的捷运3号线，或称环状线将提早至2025年落成；轻快铁3号线预料2021年2月落成。
纳吉指出，连接巴生港口和吉兰丹彭加兰古堡的东海岸铁道，将于2018年1月动工，此外，政府拨出1亿1000万令吉建设抵达巴生港口的替代道路。
他说，政府于2018年拨款2亿3000万令吉，继续进行中枢大道工程，包括劳勿至文冬，以及话望生至甘榜热隆的路段。

9800村長族長 獲一次性1500

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉指出，政府将发放一次性1500令吉特别款项给9800名村长及族长，以表彰他们的忠诚。
他指出，其中1000令吉将在明年1月发放，余下的500令吉则开斋节派发。
他提呈预算案时说，为确保邻里保持安全及安宁，政府将拨款4000万令吉为已注册的居民委员会，提供高达1万令吉的一个马来西亚居民社区奖掖。
他说，政府将拨款4000万令吉予玛拉促进中心（Giat Mara），以在社区展开培训计划，尤其是50个首期人民房屋计划的地区。
他也说，政府也将拨款5000万令吉给该中心，以维修全国宗教学校（sekolah tahfiz）的电线。
另外，他指出，除了长期以来拨款5亿8800万令吉，充作宗教司、可兰经与回教教义（KAFA）教师的每月补贴，为进一步表扬他们包括回教堂看守人（Tok Siak）的贡献，政府将发放一次性的1500令吉款项给他们，6万5000人将受惠，拨款近1亿令吉。
此款项将在明年发放1000令吉，余款在开斋节派发。

6500萬推動新村發展
5000萬供中小企貸款

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布将于2018年拨款6500万令吉推动华人新村发展，以及拨款1000万令吉推行修复新村房屋计划。
纳吉今天宣布2018年财政预算案时说，作为涵盖全面的财政预算案，政府也将通过自立合作社（KOJADI），为华社提供5000万令吉的中小型企业贷款。
此外，政府也将拨款3000万令吉予一个马来西亚华裔商贩基金，为华裔商贩提供贷款。
另外，针对印裔社会的福利，他也宣布通过创业集团商业基金（TEKUN）拨款5000万令吉推行印裔企业家发展计划，惠及逾3万5000名企业家。
首相说，政府将拨款5000万令吉推行印裔社会经济发展计划。
他说，国民投资公司（PNB）也将在2018年新增15亿个一个马来西亚信托基金单位予印裔认购，每名投资者仅限认购3万个单位。
他指出，政府将拨款5亿令吉，提供为期5年的特别投资贷款计划，惠及10万户40%低收入（B40）群体印裔家庭，每名受惠者仅限投资5000个单位。

  • 挪用沙巴鄉區工程撥款案 沙菲益準以10萬令吉保外

    （亚庇27日讯）扣留7天助查沙巴15亿令吉乡区发展工程资金疑遭挪用一案的拿督斯里沙菲益阿达，今日获准以10万令吉保释金，另加2名担保人与8万令吉抵押金，保释外出。 推事辛蒂今日聆听…
    October 28, 2017
    0 second read

  • 反貪會與標準局合作 推介反貪管理標準

    （布城27日讯）大马标准局与反贪污委员会合作推介马来西亚标准（MS）ISO 37001:2016 反贪污管理系统（ABMS），旨在为组织和机构提供指南，从而改善反贪管理系统。 反贪…
    October 28, 2017
    8 second read
  • 诗巫机场昨天夜间展开大规模紧急演习，一架载有38名乘客与机组人员的客机撞毁。

    飛機「失事」7死3傷 詩巫機場演習逼真

    （本报诗巫27日讯）诗巫机场25日夜间展开大规模紧急演习，演出逼真飞机失事剧情！ 根据演习，一架载有38名乘客与机组人员的巴丹艾航空客机，当晚由吉隆坡飞抵诗巫机场降落时，疑遭强风吹…
    October 28, 2017
    4 second read
载入更多相关文章

  • 挪用沙巴鄉區工程撥款案 沙菲益準以10萬令吉保外

    （亚庇27日讯）扣留7天助查沙巴15亿令吉乡区发展工程资金疑遭挪用一案的拿督斯里沙菲益阿达，今日获准以10万令吉保释金，另加2名担保人与8万令吉抵押金，保释外出。 推事辛蒂今日聆听…
    October 28, 2017
    0 second read

  • 反貪會與標準局合作 推介反貪管理標準

    （布城27日讯）大马标准局与反贪污委员会合作推介马来西亚标准（MS）ISO 37001:2016 反贪污管理系统（ABMS），旨在为组织和机构提供指南，从而改善反贪管理系统。 反贪…
    October 28, 2017
    8 second read

  • 反傳統直接從辦公室 步行至國會議會廳 首相與國陣國會議員清一色藍

    （吉隆坡27日讯）众所期待的“2018年财政预算案”今午公布，首相兼财政部长拿督斯里纳吉今年有别于以往从布城财政部出发至国会大厦，而是直接在国会大厦首相办公室步行至国会议会厅，宣读…
    October 28, 2017
    9 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭