設社會經濟研究院 評估國家 發展影響

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉指出，政府将成立社会经济研究院（SERI），以及提升国大种族研究院（KITA-UKM）为全国机构，并提供适当的拨款。

他在提呈预算案时指出，家庭是塑造价值和巩固品德的最重要一环，因为社会团结是由和谐及幸福家庭开始。

他说，社会经济研究院将研究和评估政策和计划的落实，以及国家发展项目对人民的影响。

他指出，国大种族研究院将协调国家的社会经济教育，以及制定国家社会发展指数。

他说，这两个单位将涵盖精神生活、纯正价值观，以及打造TN50一代的品德，以解决社会问题。

ETF結構憑單交易豁免印花稅

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布，明年1月起，购买交易型指数基金（Exchange-TradedFund）及结构凭单（StructuredWarrant）交易豁免印花税，为期3年。

他宣布2018年财政预算案时说，为了加强我国作为金融中心的潜能，政府将在商业融资担保计划（SJPP）下提供15亿令吉融资，以知识产权作为抵押，给予最高80%融资保证。

他说，政府将推介替代交易系统，以刺激资本市场。

撥1億5000萬推動出口領域

（吉隆坡27日讯）政府将向大马对外贸易发展机构、大马投资发展局及中小企业机构拨出1亿5000万令吉，包括市场发展奖掖，以推广和扩大出口市场。

首相拿督斯里纳吉说，为了促进出口，政府将拨出10亿令吉至大马进出口银行，以提供保险保障信贷便利，以及拨款2亿令吉为中小企业出口商提供信贷融资便利。

他宣布2018年财政预算案时说，政府将拨款1亿令吉融资，其中70%是政府担保，以促进本地家具生产自动化，利于出口。

8350萬推數碼自貿區首階基設

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布，政府发放8350万令吉予数码自由贸易区（DFTZ）在吉隆坡国际机场航空城（KLIA Aeropolis）准备的第一阶段基本设施。

他今天提呈预算案时说，进口最低免税申报金额（de minimis）将500令吉提高至800令吉，以达到将马来西亚成为区域电子商务枢纽的目标。

“第一阶段数码自由贸易区放眼有1500家中小型企业参与数码经济，预料吸引7亿令吉投资，并创造2500个就业机会。”

纳吉说，政府将打造有利的生态系统以获得创新的好处，特别是出自于本地初创公司的点子。

他指出，政府将扩大“监管沙盒”（Regulatory Sand box）措施，为测试创新点子和新业务模式的公司提供便利，这由所有相关监管者执行。

邦咯島列免稅島

黑木山打造經濟區

（吉隆坡27日讯）政府宣布，霹雳州邦咯岛将成为免税岛，惟免税范围不包括烈酒、香烟和交通工具。

首相拿督斯里纳吉说，政府将在黑木山打造特别边境经济区，涵盖自由工业区，吸引国内外投资者。

他宣布2018年财政预算案时说，原订2025年落成的捷运3号线，或称环状线将提早至2025年落成；轻快铁3号线预料2021年2月落成。

纳吉指出，连接巴生港口和吉兰丹彭加兰古堡的东海岸铁道，将于2018年1月动工，此外，政府拨出1亿1000万令吉建设抵达巴生港口的替代道路。

他说，政府于2018年拨款2亿3000万令吉，继续进行中枢大道工程，包括劳勿至文冬，以及话望生至甘榜热隆的路段。

9800村長族長 獲一次性1500

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉指出，政府将发放一次性1500令吉特别款项给9800名村长及族长，以表彰他们的忠诚。

他指出，其中1000令吉将在明年1月发放，余下的500令吉则开斋节派发。

他提呈预算案时说，为确保邻里保持安全及安宁，政府将拨款4000万令吉为已注册的居民委员会，提供高达1万令吉的一个马来西亚居民社区奖掖。

他说，政府将拨款4000万令吉予玛拉促进中心（Giat Mara），以在社区展开培训计划，尤其是50个首期人民房屋计划的地区。

他也说，政府也将拨款5000万令吉给该中心，以维修全国宗教学校（sekolah tahfiz）的电线。

另外，他指出，除了长期以来拨款5亿8800万令吉，充作宗教司、可兰经与回教教义（KAFA）教师的每月补贴，为进一步表扬他们包括回教堂看守人（Tok Siak）的贡献，政府将发放一次性的1500令吉款项给他们，6万5000人将受惠，拨款近1亿令吉。

此款项将在明年发放1000令吉，余款在开斋节派发。

6500萬推動新村發展

5000萬供中小企貸款

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布将于2018年拨款6500万令吉推动华人新村发展，以及拨款1000万令吉推行修复新村房屋计划。

纳吉今天宣布2018年财政预算案时说，作为涵盖全面的财政预算案，政府也将通过自立合作社（KOJADI），为华社提供5000万令吉的中小型企业贷款。

此外，政府也将拨款3000万令吉予一个马来西亚华裔商贩基金，为华裔商贩提供贷款。

另外，针对印裔社会的福利，他也宣布通过创业集团商业基金（TEKUN）拨款5000万令吉推行印裔企业家发展计划，惠及逾3万5000名企业家。

首相说，政府将拨款5000万令吉推行印裔社会经济发展计划。

他说，国民投资公司（PNB）也将在2018年新增15亿个一个马来西亚信托基金单位予印裔认购，每名投资者仅限认购3万个单位。

他指出，政府将拨款5亿令吉，提供为期5年的特别投资贷款计划，惠及10万户40%低收入（B40）群体印裔家庭，每名受惠者仅限投资5000个单位。