公務員12好消息 明年起落實服務期間 產假增至360天

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉今日提呈预算案时，为160万名公务员带来12项消息，这些措施由2018年1月1日起落实。

1）执行组公务员在首次升级后，第二次自动升级是在服务满13年后

2）因健康理由退休的公务员，将享有类似服务至强制退休年龄的官员的退休金

3）允许超过150天的补假，可在退休年用作休假

4）教育服务官员的特别休假，由每年7天增至10天

5）政府首次批准，在服务期间朝圣可享用7天的无记录假期

6）为增加伸缩性，政府将增加多一个轮班时段，也就是早上9时至傍晚6时

7）UD54级以上的医药专家，若已在宪报上颁布至少4年，以及满足特定条件，将获放宽每一星期，享有一天的灵活工作时间

8）女性公务员若怀孕5个月以上，获准提早一小时下班，在政府部门上班的丈夫，也获准提早一小时下班，条件是夫妇的工作地点相邻。

9）在服务期间，可享有的产假总天数由300天增加至360天，一年可享有的最高产假天数为90天

10）落实内部硕士和博士课程，以让公务员可获终身学习。

11）将最低退休金提高至每月1000令吉，这将涉及5万名退休公务员，惟必须至少服务25年

12）退休公务员的父母也能享有医药福利。

重返職場女性

首年豁免所得稅

（吉隆坡27日讯）为鼓励女性重返职场，首相拿督斯里纳吉宣布，离开职场超过2年后重返工作岗位的女性，首年可获免所得税。

他说，这项税务减免将可在2018年至2020年估税年扣除。

首相今天宣布2018年财政预算案时，也推出数项措施强化妇女发展，如下：

（1）政府规定在2018年杪，官联公司、政府相关投资公司和法定机构须至少拥有30%的女董事；

（2）建议私人界效法公共领域，女职员享有的产假从60天提高至90天；

（3）拨款2000万令吉推行数项女企业家培训计划，包括通过MyWin学院提供顶尖企业家培训计划；

他也宣布2018年列为强化妇女年，旨在感谢妇女为国家和家庭发展所做的贡献。

在原住民的福利方面，政府拨款5000万令吉推行计划，提升原住民社会经济发展和生活水平，包括惠及5000名原住民学生的社区食物援助计划。

为了奖励优秀的原住民子女，政府将提供奖掖予优秀生家长，作为他们子女进入大专升学的预备资金。

此外，政府也将拨款6000万令吉推行原住民村落发展计划。

2018起5年新生兒

獲國投基金單位

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉说，2018年1月至2022年出生的大马人，将在国民投资机构获得200令吉基金单位，作为初始储蓄基金。

他指出，这项首创的计划将命名为2050年大马孩子资金信托，或称为ADAM50，确保2050年国家转型计划（TN50）一代的未来。

他今天提呈2018年财政预算案时说，在我国迈向2050年国家转型计划（TN50）之际，为了让工作和家庭取得平衡，地方政府必须强制所有新办公室提供托儿中心。

他说，上述措施将从吉隆坡开始。

此外，他说，聘请残障员工的雇主额外扣税，将扩大至聘请遭遇意外者或重病患者，惟他们必须获得社会保险机构医药理事会证实他们仍有能力工作。

700萬人受惠 一馬援金維持頂額1200

（吉隆坡27日讯）首相兼财长拿督斯里纳吉宣布，明年度的一个马来西亚人民援助金（BR1M）维持在最高顶额1200令吉。

他指出，这项措施将让700万人受惠，涉及的拨款达68亿令吉。

他说，自推行一马援助金计划，很多人民都感恩有这项措施，因为这项补贴计划是针对目标群，同时也证明有效。

他说，反对党曾批评这项措施是“报复”及“饵”，不过后来改变立场，据说槟州政府也赞成一马援金计划。

伸縮性福利工作安排 官聯公司落實6措施提高效率

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉说，政府放眼透过更公平分配经济收益予民，以达到稳固经济成长的目标。

他今天提呈预算案时说，对此，官联公司成为企业界的开创榜样，透过关键绩效指标（KPI）提高职员薪酬比例，以符合生产率增长：

1.官联公司将分阶段提高给予职员的利润份额，例如透过薪金和津贴。

2.推出“伸缩性福利”（flexible benefits），让员工用可享有的年假和病假转换为现金奖励。

3.改善“伸缩性工作安排”，透过重新调整每周工作时间、灵活的工作时间和兼职工作，促进工作和生活平衡。

4.推出朝圣的假期便利。

5.为支持在工作的家长，官联公司将在主要办公楼提供托儿所，及为怀孕女职员提供减少工作时间便利。

6.增加在培训方面的投资，特别是为职员提供数码技能课程，及为职员孩子提供教育援助。

17億撥款照顧弱勢群體

樂齡殘友津貼增50令吉

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布，政府发放17亿令吉拨款，以照顾乐龄、残障人士和儿童的福利。

他今天提呈预算案时说，社会福利局发放给乐龄人士的每月津贴增加50令吉至350令吉，受惠人数约14万4000人，这涉及6亿300万令吉拨款。

他指出，有工作残障人士、没工作残障人士以及残障人士监护人的津贴分别增加50令吉，超过16万3000人受惠，涉及的拨款额达1亿令吉。

他也说，政府将在明年增设3间专审儿童性侵案的法庭。

35億推5措施強化土著議程

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布政府将于2018年拨款逾35亿令吉，通过5项措施强化土著议程。

他今天宣布2018年财政预算案时说，土著人数目前已占我国总人口的七成，政府自2009年起推行多项强化土著经济政策，取得良好进展，接下来也有必要通过土著和谐转型政策强化土著议程。

2018年将推行的强化土著议程措施如下：

（1）给予有史以来最高拨款即25亿令吉，通过人民信托局（MARA）提供高教与培训奖学金，惠及9万名土著学生，包括1500个关键学科的名额，如人工智能、信号传递和铁路领域；

（2）拨款9000万令吉推行专业、技能和育苗先驱计划；

（3）拨款2亿令吉予玛拉毕业生就业培训计划（GETS）；

（4）拨款5亿5500万令吉推行土著企业家提升计划：分别是2亿令吉推行国家企业家机构（PUNB）企业家与商铺计划、2亿令吉推行玛拉企业家发展计划，以及1亿5500万令吉推行供应商产能发展计划、青年土著企业家计划（TUBE）、土著创业计划及企业移动计划（Skim Anjakan Usahawan）；

（5）为了促进土著在策略领域的持股和投资，分别拨款1亿5000万令吉予房地产投资有限公司（Pelaburan Hartanah Berhad），以及拨款1亿5000万令吉予国家股份公司（EKUINAS）。

公僕獲1500特別付給

（吉隆坡27日讯）为感谢公务员推动国家发展及为民高效执行服务传递系统，公务员将在明年获得1500令吉特别付给（Bayaran Khas）。

首相拿督斯里纳吉提呈预算案时说，其中1000令吉将在明年1月发放，余下500令吉会在明年开斋节派发。

他指出，退休公务员也将获750令吉的特别款项，也就是2018年1月500令吉及开斋节250令吉。

大馬策略信託基金 加額2億撥款

（吉隆坡27日讯）政府宣布增加拨款2亿令吉予大马策略信托基金会（Amanah Ikhtiar Malaysia）协助会员，其中大部分会员是女性。

首相拿督斯里纳吉透露，随着政府加额2亿令吉的拨款，该基金将可提供27亿令吉融资，让40万名融资者受惠。

他今日宣布明年度财案时，也调侃曾在这项基金会受惠的人民公正党主席拿督斯里旺阿兹莎医生，指她是该基金会的成功例子之一。

他指出，旺阿兹莎自1993年，通过该基金会涉足畜牧及鸡肉加工业，并仅以500令吉的资本成为百万富翁。

此外，他宣布拨出5亿令吉创业集团商业基金（TEKUN），协助微型企业家。

这是该基金在预算案中，获得最多拨款的一次。

此外，他说，政府将拨出8000万令吉，通过人民银行和中小企业银行推行乡区经济融资计划，为乡区土著企业家提供简易融资。