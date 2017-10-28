年收入2萬至7萬 降2%所得稅 納吉：逾230萬 納稅人受惠

首相拿督斯里纳吉昨日身穿蓝衣亮相。

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布，年收入介于2万至7万令吉的个人所得税征税率，降低2%。

纳吉提呈财政预算案时说，此举将提高人民可使用收入从300至1000令吉，预计15亿令吉额外收入可让人民使用。

他说，收入2万至3万5000令吉的组别，所得税从5%降至3%，至于3万5001令吉至5万令吉的组别，则从10%降至8%。

他说，5万零1令吉至7万令吉的所得税，从16%减少至14%。

这也意味着，国内超过26万1000人不需要再缴付所得税。

纳吉强调，这项措施将让230万纳税人受惠，特别是中等收入群（M40）或家庭收入低于9000者。

讀物發展商管理維修等

豁免GST擴大

（吉隆坡27日讯）首相兼财长拿督斯里纳吉宣布，明年1月1日起，统一读物的零商品及服务税（GST），并扩大至杂志、漫画、刊物及期刊。

他说，地方政府所有供应服务将豁免GST，这项措施将在2018年4月1日或2018年10月1日执行，胥视不同地方政府。

他也宣布，明年起，共管机构所提供的分层建筑物管理及维修服务豁免GST，扩大至房屋发展商所提供的管理及维修服务。

另外，邮轮业者使用港口业者所提供的运营服务可豁免GST，生效起从2018年1月1日至2020年12月31日。

他说，获批准的募款兴建学校建筑物及宗教场所也可豁免GST，这项措施针对2017年4月1日签署的建筑服务合约。

此外，明年起，纳闽、浮罗交怡及刁曼岛公司为国内公司提供进口石油及天然气业器材的租凭协议将豁免GST。

航空及船务公司进口高价商品如飞机及船只，以及油气业公司进口石油钻机或浮动结构将豁免GST。

纳吉促请各造不要再政治化GST课题，因为已证明410亿令吉GST税收拯救我国今年经济，承担各种为民的开销。

他说，政府这项措史上最大胆的举措已证明是正确的。

65億發展郊區

推行8大基設計劃

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布拨款65亿令吉，在郊区推行8项主要基础设施计划。

他今天宣布2018年财政预算案时说，政府将继续专注于推行人民基础建设计划，例如双溪毛糯-加影捷运，一旦竣工每天将可容纳40万名乘客。

他说，部分以人民为主的计划将通过私人界融资推行。

8项目基础设施发展计划如下：

（1）拨款20亿令吉进行泛婆大道工程。在砂拉越方面，已安排11个工程配套；在沙巴，35个第一期工程配套中，已颁发的工程有5个，12个在进行招标程序；

（2）拨款11亿令吉推行亲民计划，如提升桥梁、乡村路灯、祈祷室和巴刹工程；

（3）通过通讯及多媒体委员会拨款10亿令吉，在沙巴和砂拉越发展通讯基础设施和宽频；

（4）拨款9亿3400万令吉推行乡村道路发展计划，包括沙巴和砂拉越获得近5亿令吉的拨款；

（5）拨款6亿7200万令吉推行供电计划，包括拨款6亿2000万令吉为沙巴和砂拉越1万户家庭供电；

（6）拨款4亿2000万令吉为3000户家庭提供干净水源，包括沙巴和砂拉越获得近3亿令吉的拨款用作有关用途；

（7）拨款5亿令吉推行公共基础设施修护计划和基础设施发展计划，以满足基层人民的愿望和需求；

（8）拨款5000万令吉为风俗地进行绘图和测量工作；即拨款3000万令吉予砂拉越和2000万令吉予沙巴。

納吉：2018國內投資料增6.7%

專注石油物流 鐵路汽車工業

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉说，政府预料2018年的国内投资将提升6.7%，或在国内生产总值占25.5%。

他说，政府将持续关注高效能投资，例如石油、物流、铁路、汽车及机械，以及出口为导向的工业。

他说，私人界和公共投资将维持70:30比率，预料2018年的私人界投资达2600亿令吉，公共投资1090亿令吉，符合私人界是经济火车头的目标。

政府撥款10億令吉 發展5個主要走廊

（吉隆坡27日讯）政府将拨款10亿令吉发展5个主要走廊。

首相拿督斯里纳吉说，其中1个主要走廊是霹雳南部区，涵盖普腾城、教育城及青年城。

他今天宣布2018年财政预算案时说，政府也将发展黑木山免税区。

此外，他说，政府将在吉兰丹建设港口和督巴厘（Tok Bali）工业区，以及建设砂拉越巴类水坝通路。

他指出，为了吸引外来直接投资，政府将持续首要枢纽（Principal Hub）的税率优惠至2020年12月31日。

纳吉说，政府将向大马投资发展局拨款2亿令吉，作为高效能策略基金。

他指出，我国在经济合作及发展组织（OECD）下承诺分享经济资讯，包括2018年开始执行税基侵蚀及利润转移行动计划和自动交换资讯计划。

10億打造體育強國

逾億建14新體館

（吉隆坡27日讯）随着我国在东运会及残疾东运会取得辉煌成绩后，2018年财政预算案将拨出10亿令吉落实多项计划，维持我国体坛士气及打造我国成为体育强国。

首相兼财长拿督斯里纳吉指出，这笔拨款将用于“Fit Malaysia”运动、国家运动日、运动员训练、基层活动及国家足球队发展计划。

他也宣布在全国兴建14个新体育馆，耗资1亿1200万令吉。

他说，政府也将拨款2000万令吉予武吉加里尔体育学校改善起设备，以作为主要体育学校。

延長高教貸款折扣優惠

增加2億予B40家庭學生

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉宣布，政府同意延长高教基金贷款的折扣优惠至2018年12月31日。

他指出，一次过还清可获20%折扣，一次付款解决至少50%欠款可获10%折扣，通过扣薪或直接扣账摊还，也可获10%折扣。

纳吉提呈预算案时指出，政府将增加2亿令吉，以提高来自B40家庭、报读市场高度需要课程的学生，可获得的最高贷款额。

“在毕业后，开始摊还贷款的宽限期，将由6个月拉长至12个月。”

他说，如果贷款者继续升学，如由专业文凭课程至学士，他们可合并文凭课程与学士为单一贷款，而只需在学士课程毕业后，才开始还款。

纳吉说，为鼓励教育储蓄文化，政府将在一个马来西亚教育储蓄计划（Skim Simpanan Pendidikan 1 Malaysia, SSP1M）下，拨款2亿5000万令吉给50万名年龄7岁至12岁的会员，该计划是由高教基金管理。

他说，缴纳额至少拥有500令吉者，将获得500令吉的奖掖，并只可在满18岁时提领。

他指出，由2018年报税年起，为期3年，SSP1M净存款可享有税务减免，最高额度为6000令吉。