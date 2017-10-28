所得稅減2% 公僕產假90天 冀私人界同步

1. 所得稅好消息

○ 2万至3万5000令吉，所得税从5%降至3%

○ 3万5001至5万令吉，所得税从10%降至8%

○ 5万5001至7万令吉，所得税从16%降至14%

2. 公務員好消息

○ 在服务期间，可享有的产假总天数由300天增加至360天，一年可享有的最高产假天数为90天。

○ 女性公务员若怀孕5个月以上，获准提早一小时下班，在政府部门上班的丈夫，也获准提早一小时下班。

○ 允许超过150天的补假，可在退休年用作休假。

3. 職場女性好消息

○ 离开职场超过2年后重返工作岗位的女性，首年可获免所得税。

○ 建议私人界效法公共领域，女职员享有的产假从60天提高至90天。

○ 拨款2000万令吉推行数项女企业家培训计划，包括通过MyWin学院提供顶尖企业家培训计划。

4. GST好消息

○ 统一读物的零商品及服务税（GST），并扩大至杂志、漫画、刊物及期刊。

○ 共管机构所提供的分层建筑物管理及维修服务豁免GST，扩大至房屋发展商所提供的管理及维修服务。

5. 新生兒好消息

○ 2018年1月至2022年出生的大马人，将在国民投资机构获得200令吉基金单位，作为初始储蓄基金。

6. PTPTN好消息

○ 一次过还清可获20%折扣。

○ 一次付款解决至少50%欠款可获10%折扣。

○ 通过扣薪或直接扣账摊还，也可获10%折扣。

7. 教育好消息

○ 5000千万令吉特别拨款华小。

○ 29亿令吉予食物援助、课本、按学生人头给予的补贴，及联邦小额奖学金。

○100令吉援助金予320万名低收入家庭学生。