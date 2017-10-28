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2009年任相以來轉化國家經濟 納吉：明年 財政赤字調至2.8%

发布于 October 28, 2017
首相纳吉在副首相阿末扎希陪同下，昨午4时在国会议院公布2018年财政预算案，两者脸挂笑容，仿佛对明年的财政预算案感到满意。
首相纳吉在副首相阿末扎希陪同下，昨午4时在国会议院公布2018年财政预算案，两者脸挂笑容，仿佛对明年的财政预算案感到满意。

（吉隆坡27日讯）首相拿督斯里纳吉说，他在2009年任相以来，已成功转化国家的经济表现，包括放眼明年能将财政赤字下调至2.8%。

他指出，在2009年，国家的赤字预算达6.7%，如今则下降至3%。
“因此，人们怎么可能质疑我们没有强稳的经济政策？显然，政府过去8年采取的一切努力已取得成果。”
纳吉也是财政部长。他今日在国会下议院，提呈2018年财政预算案时提到国家的经济表现与挑战，指我国的经济持续正面发展。
他说，我国今年上半年取得5.7%的经济增长，因此，人们不应受到不负责任人士在社交网不间断的指控所误导及蒙骗，甚至指世界银行对我国的经济发表负面的报告。
“这全是不正确。事实是，就在3个星期前，世行已对东亚及太平洋地区国家作出修正，结果是，这个国际最权威的金融机构，对我国的经济表现表示有信心，并赞赏我国的政策，甚至上修我国今年的国民生产总值，从4.9%增至5.2%。
“政府也预测我国今年度的经济成长介于5.2至5.7%，甚至比今年3月预测的4.3至4.8%还高。”
他说，我国独立60年以来，国家已证明且可总结两大方面，即我国同时与世界大经济体如中国、印度、沙地阿拉伯、美国建立的外贸已达巅峰，且缔造成熟的邦交；第二，即使我国自2009年面对各种挑战，如全球油价猛挫、国际地理政治不稳定，但我国依然能管理好国家的财政及赤字预算。
他指出，政府放眼在2020年之际制造330万个新工作机会，如今已达到69%或制造226万个、在今年8月，国家的出口首次创下新水平，录得逾800亿令吉的双位数增长、我国的国际储备金则报4287亿令吉，可应对7.5个月的进口。
“在1997年，亚洲面对经济萧条的年代，国家的储备金只有217亿美元，或相等于591亿令吉。”

證券委會獲10億 推動創投活動

（吉隆坡27日讯）为了促进创业投资活动，主要投资机构将提供10亿令吉创业投资予证券委员会选出的主要领域。
首相拿督斯里纳吉说，政府将扩大创业投资管理公司的豁免所得税、管理费和绩效费，估税年从2018年至2022年。
他宣布2018年财政预算案时说，为了方便创投公司在创业公司（syarikat teroka）投资，在创业公司投资的最低限额从70%减至50%，估税年从2018年至2022年。
他指出，在创业投资公司投资的个人或公司，可获得与创业公司相同的投资扣税额，1年顶限2000万令吉。
纳吉说，天使投资人（angle investor）投资扣税额，和在创业公司的扣税额相同的措施，延长至2020年12月31日。
此外，他宣布，政府将提升永续性和责任投资（SRI），SRI绿色回教债券的特别辅助金受惠者获得600万令吉所得税减免。
他说，管理费用收入的所得税豁免扩大至传统SRI资金管理者，估税年从2018起至2020年。
此外，他说，政府将鼓励无现金社会，2018年起，国家银行将监督通过本地银行的外籍员工薪金发放，除了女佣。

2018預算案撥款總額逾2802億
納吉：稅收料突破2398億

（吉隆坡27日讯）政府在2018年财政预算案的拨款总额高达2802亿5000万令吉，比去年度财案的2608亿令吉多194亿5000万令吉。
至于明年度的收入，首相拿督斯里纳吉今日在国会下议院提呈明年度预算案说，联邦政府的税收预料将突破2398亿6000万令吉。
“重要的是，政府致力推行财政整顿，并确保政府的财政持续强稳，以及在长期或短期的债务处于低水平。”
他说，在上述拨款总额当中，2342亿5000万令吉充作管理开支，另外460亿令吉作为发展开销，惟这笔拨款还不包括20亿令吉的紧急储备金。
他说，在管理拨款方面，其中791亿5000万令吉充作薪俸、336亿2000万令吉作为服务与供应开支，另外的1198亿2000万令吉，将作为固定付给。
“其他开销的拨款达10亿800万令吉，另有5亿7700万令吉充作购置资产。”
针对发展拨款，他说，经济领域的份额最高，达263亿4000万令吉；社会领域获117亿2000万令吉，至于国安领域和行政领域，分别获52亿2000万令吉和27亿2000万令吉。

1000餐車業者 獲4%低息貸款

（吉隆坡27日讯）政府将提供1亿2000万令吉总额低息贷款予1000名一个大马流动食物摊及一个大马餐车业者。
首相兼财长拿督斯里纳吉指出，这笔低息贷款将通过人民银行及国民储蓄银行发放，利息为4%。
他说，政府也拨款1亿令吉，扩大马来西亚数码经济机构旗下的电子收入(eRezeki)、电子企业家（e-Usahawan）及电子园丘（e-ladang）计划。
他说，一个马来西亚消除贫穷计划”（1AZAM）也将获6000万令吉拨款，包括沙巴及砂拉越州分别1000万令吉。
至于，联邦农业销售局三轮电单车计划、玛拉促进中心流动企业计划及大专生农业俱乐部（MYAGROSIS）计划将获2500万令吉拨款。
此外，政府将为每位购买新车的德士司机提供5000奖掖，让他们能够使用电子召车应用程序。
对于自雇人士及没有固定收入者，政府将提高在一个马来西亚退休储蓄计划（SP1M）的奖励金至15%或最高每年250令吉，这项措施从2018年至2022年。

70億推動商業融資擔保計劃

（吉隆坡27日讯）政府将推出商业融资担保计划（SJPP），发放70亿令吉拨款协助服务领域。
首相拿督斯里纳吉说，这项为服务领域，包括工业革命4.0的计划，50亿令吉是营运资金，20亿令吉作为融资用途，其中70%是政府担保。
他今天宣布2018年财政预算案时说，为了落实制造业自动化及减少聘用外劳，政府将首次拨出大笔款项，即10亿令吉融资计划，其中70%是政府担保。此外，他说，回教中小企业融资计划资金将增加10亿令吉，总额为25亿令吉，政府将以盈利2%是计算方式发出津贴。
纳吉说，政府将拨出2亿令吉，通过中小企业机构进行训练、奖掖及简易贷款。
他说，政府将拨出近8200万令吉，在各机构发展清真工业及产品。
纳吉说，为了达到中小企业在2020年时，为国内生产总值占41%的目标，政府因此宣布上述措施。

雇主引進女傭無需中介
納吉：研究降低雇用費

（吉隆坡27日讯）为了减轻家庭承担雇佣外籍女佣费用，政府将让雇主选择直接向9个女佣出口国聘雇外籍女佣，无需通过中介。
首相兼财长拿督斯里纳吉指出，目前雇佣一名外籍女佣总成本高达1万2000令吉至1万8000令吉，为了解决这问题，政府将重新研究，确保未来能够降低雇用费。
他提到，雇主也可以通过移民局网上申请女佣签证，并缴付现有的人头税及手续费。
副首相拿督斯里阿末扎希日前提到，政府将制定新程序及规则，减轻人民特别是那些有很多孩子且需要女佣的家庭。

培訓專業師資
TN50：逾2億設中心

（吉隆坡27日讯）为了应对2050年国家转型计划（TN50），政府拨款2亿5000万令吉建设科学、科技、工程及数学中心（STEM），以及培训这个领域的专业教师。
首相拿督斯里纳吉提呈2018年财政预算案时说，政府将在中小学提升电脑科学教学范围，包括编码。
纳吉说，政府将拨款1亿9000万令吉，将2000间课室提升为21世纪精明学习课室，提升创意及革新教学。
此外，他说，政府发放近2000万令吉至文化经济发展机构，以提升文化水平。

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