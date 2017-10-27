已故泰王普密蓬遺體火化 多國領袖與25萬人送別

民众泪别已故泰王普密蓬。

（泰国曼谷26日综合外电报道）已故泰王普密蓬遗体今天傍晚火化，预料会有25万个民众到场给他送别，多个国家的领袖或代表将出席葬礼。

泰王普密蓬去年10月13日驾崩，在位70年的他深受民众爱戴，泰国举国为他的离去而哀悼。泰国王室依规定，停灵一年后举行火化葬礼。期间开放供民众前来大皇宫瞻仰致哀，根据泰国王室宫务处统计，前来吊唁的人次达1273万。

葬礼昨天开始，一连举行五天。但是前天就有民众抵达大皇宫外，不畏烈日暴雨，当晚露宿街头，准备参与先王葬礼。

来自泰南的民众蒙塔昨天受访时说，“我昨夜在皇家大饭店前露宿，老天下着大雨，所以一夜没睡。”也是来自泰南的阿彭说，“我两天前就来了，我来送王父上天堂。”

依泰国佛教传统，泰国人普遍实施火化葬礼，只不过停灵时间长短不同，一般民众是七天，高僧100天，王室成员一年。

依泰国王室法令规定，已故国王葬礼必须由继任国王亲自主持点火。普密蓬去年辞世后，由王储哇集拉隆功继位。

当局早前在王家田广场修建一个大型火化亭。依王室宫务处公告，今天上午7时开始移灵，将普密蓬棺椁移至灵车，再由216名士兵组成的队伍移动灵车，预计下午5时半举行火化大典。

预计，约有17万余人在葬礼队伍行经的道路两旁给普密蓬送行，泰国警方动用近10万名警力在曼谷大皇宫周围的道路负责维安。

27日上午8时将骨灰收集在特制的骨灰坛中，王室成员和文武百官护灵移回大皇宫停灵厅。28日在停灵厅内举行安灵诵经法会，29日蒲美蓬骨灰自停灵厅移出，安奉在僧王寺和拉查波比托寺两座佛寺中。29日晚间起即可除丧，30日恢复正常。

普密蓬享年88岁，是世界上在位时间最长的君主之一。他生于美国，后到瑞士求学。青年时代的普密蓬喜好摄影、绘画和写作。1946年，因时任国王的兄长阿南塔遭枪击身亡，19岁的普密蓬意外继位。

70年来，普密蓬的足迹遍及泰国各角落。他用王室经费兴修水利、建设电站，还在御苑内自种试验田，设立水稻、奶牛场、淡水鱼良种培育和研究中心。

他多次在军事政变与政治危机中起到关键作用，他的政治智慧和外交技巧，以及他与百姓沟通的能力，让泰国王室的地位比他半个多世纪前继位时坚固的多。

据报道，泰国花费30亿泰铢（约3亿8千万令吉）办此葬礼。