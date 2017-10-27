錢進一：良好人際關係 工作成功幸福率高達85%

（本报诗巫26日讯）砂拉越古田公会教育组主任钱进一市议员指出，据统计资料表明，良好的人际关系，可使工作成功率与个人幸福达成率达85%以上。它不仅说明了人际关系的重要性，我们必须时常警惕，学习如何改善人与人之间的关系。

昨晚在冯老师主讲的《人际关系9个原则》讲座会上致词时，也是筹备会主席的他表示，人是群居生活，多数活动都是在人的参与下进行的，而人与人之间的接触及交往也是很常见的，这就使人际交往的重要性越来越明显。

“其实，大家都懂得处理好人际关系的重要性，但尽管如此，大多数都不知道怎样才能处理好人际关系，甚至很多人还错误的认为阿谀奉承丶拍马屁丶请客送礼，才能处理好人际关系。其实不然，处理人际关系的决窍在于我们必须有开放的人格，能真正的去欣赏他人和尊重他人。”

他强调，一个懂得用欣赏人丶尊重人处理人际关系的人会过得很愉快，别人也会同样的欣赏和尊重他。同时，人际交往不仅可以促进社会的进步，更加可以促进自身的进步，也是自我价值实现的桥梁。

他说，在人际交往中通过别人和自己的关系来发现自己身上的一些不足，比较一下他人对自己的评价和自己对自己的评价的异同，将有助于我们更好的认识自己。

“良好的人际交往，能让我们掌握更多社会的信息，知道人民的生活和需要，保持和人民大众的血肉联系，才能更好的为人民服务。同时，良好的人际交往能力是青少年社会化的起点，是将来在社会立足的生存需要，也是为社会做贡献的本领。”