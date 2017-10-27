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歡迎非選民前往親善園 今明2晚火箭選民註冊活動

发布于 October 27, 2017
诗巫行动党上周五在亲善美食园进行选民注册工作。前排左起为黄培根州议员丶郑爱鴒州议员丶刘强燕国会议员丶林财耀国会议员及选民注册助理官刘会文。
诗巫行动党上周五在亲善美食园进行选民注册工作。前排左起为黄培根州议员丶郑爱鴒州议员丶刘强燕国会议员丶林财耀国会议员及选民注册助理官刘会文。

（诗巫26日讯）诗巫行动党将在本周五和周六晚上7时30分到9时30分，继续在亲善美食园进行选民注册活动，欢迎非选民前往注册。
诗巫区国会议员林财耀表示，在上周五的选民注册活动，共有26位人士前来行动党的柜台进行注册，这是令人鼓舞的。在马来西亚，仍然有380万名合格国人还未注册为选民。
在来届大选之前，林财耀希望没有人因为未注册成为选民而错过投票的机会。而且每一年马来西亚约有50万名年轻人进入21岁，这些都是行动党的挑战，确保每一位符合资格的人士都可以投下他们神圣的一票。
根据选委会的数据，从去年第三季开始，选民注册人次有大幅度的增加现象。过去全国每一季选民注册人数都是介於2万人到9万人之间。但是去年第三季之后，选民注册人次爆增到每季15万到50万人不等。尤其是去年第三季，选民人数增至50万人。
林财耀表示，其中因素可能是全国大选的脚步越来越近，加上政治意识的提升，促使更多年轻人前往注册成为选民。然而，选民增加之多，也不免让人怀疑是不是出现更多的幽灵选民。
他呼吁民众积极注册成为选民，同时关注周围还没注册成为选民的人士，鼓励他们尽快注册成为选民。因为只有更多选民积极注册参与来届大选的选举，才能有效抵制幽灵选票和不公的选区划分。

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