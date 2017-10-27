江賢欽：勿藉口惡意拖欠 學子學成應歸還貸金

2017年婆罗洲文化节即景摄影比赛金奖得主蔡菁媚（前左）从诗巫省华团会长手中领取奖项。

（本报诗巫26日讯）“我们希望同学们将来毕业及就业后，可以按期归还贷学金款项，不要诸多借口及恶意拖欠，以免妨碍华团继续借贷给其他需要帮助的学生。”

诗巫省华团会长江贤钦昨晚在该会奖助贷学金组颁发“第三十期（2017）贷学金”及“教育基金管理委员会助学金”仪式上致词时，提出了上述事项。

他说，华团贷学金是当年由热心的华社人士为了捐助教育事业，愿意立己立人，协助华人子弟圆深造之梦而设立的。

“经过多年运作，以及历届理事及主任们的努力，华团贷学金的捐款总额每年逐渐增加。目前，华团的贷学金共有51份由热心华社的人们冠以不同名义捐助的贷学金。”

江贤钦表示，华团贷学金以2万令吉为基础，诗巫省华团欢迎社会人士捐献这项贷学金，有意者可以分成4年，以每年5千令吉来捐助这项基金。

“我们希望能把贷学金总额变得更多，以应付物价高涨，高等教育费越来越昂贵的局面，争取将来能贷出更多的贷款，希望社会贤达可以通过这样的义举来协助华裔子弟成才，为国家的未来扛起大梁。”

“我也想提醒每一位借贷的学子们，贷学金与奖学金是有分别的，且两者在本质上是完全不同。奖学金一般不需要付还，而贷学金则是循环使用，必须付还的。”

他强调，奖学金通常只有极少数优秀的学生可以获得，而贷学金则是将钱贷出去，鼓励学子不要因为学费昂贵而轻易放弃学业，在未来工作后再按一定的数额，分期付款的。故此，他吁请学生们毕业并就业后，应按期归还贷学金。