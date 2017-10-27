下月26投票截止 奕中新屆董事選舉

永久名誉董事陈华杰、关英才博士以及永久名誉顾问陈嘉兴进行封箱仪式时摄。

（本报马来奕26日讯）新届（2018年至2021年）奕中董事改选马来奕中华中学2014至2017年董事任期将于12月31日届满，新届（2018至2021年度）董事按例须进行改选。

根据董事会章程，并经本月9日董事会议决通过，选举将采用派发选票方式，并于11月26日（星期五）下午两时，在该校礼堂进行改选。

赞助人须于规定日期内，自行将选票投入规定的票箱内。

马来奕中华中学2018至2021年度董事选举细则：

一、凡该校赞助人、商号、社团皆有权投票，一个单位只限一票。

二、推选人数不得超过17名，否则以废票论。

三、董事名额共23名，其中17名由该校赞助人从赞助人当中选出，另外5名则由初选时之中选董事共同商议后委任。校长为当然董事。

四、投票者，如属商号或社团须盖章签名；如系个人名义，须签名及写上正楷姓名。

五、凡年龄届满21岁，月捐5元或年捐60元以上，并且已成为该校赞助人超过8个月者，都享有选举及被选举资格。

六、凡破产（入穷籍）者，无资格参选。

投票截止日期为11月26日（星期五），早上11时正，当天下午2时正在奕中体育馆开票，欢迎赞助人莅临监票。

有关投票箱将分别设置于马来奕绍昌金铺门旁和诗里亚南华茶室门旁。

董事改选封箱仪式于今日（10月26日）上午11时30分，假该校董事会议室举行，并邀请了该校永久名誉董事长刘华源，永久名誉董事陈华杰、刘振安、关英才博士以及永久名誉顾问陈嘉兴、李春金出席主持。此外，该校署理董事长陈勇樻，第一副董事长杨赵明及董事杨诚兴、张福财、蔡添龙出席。该校林秀莉校长、董事部助理郭义群等也出席见证该项封箱仪式。