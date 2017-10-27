斯威本科大砂分校 344學子包括2視障畢業

阿邦佐哈里（前排中）予斯威本科技大学高层合影。

（本报古晋26日讯）344名斯威本科技大学砂拉越分校学生今日在毕业典礼上领取文凭正式毕业，其中包括2名患有视力问题的学生，凭着刻苦求学的意志克服万难完成学业，正式毕业！

与此同时，砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里也在上述于古晋婆罗洲会展中心举行的斯威本科技大学砂拉越分校毕业典礼中，获颁出任名誉校长。他之前出任该校名誉副校长。在仪式上，斯威本科技大学主持安德鲁迪斯为首长穿上名誉校长袍及帽子，以示出任名誉校长。

随后，二人也分别在先后颁发毕业证书予344名毕业生。344名毕业生完成了商业、电脑、设计、工程、及生物科技系，今日正式毕业。

受到视力挑战的二名学生之一，现年22岁的刘佩晶，患有先天性眼球震颤问题，凭着刻苦求学的意志完成了商业管理系学士文凭。她随后受访时形容患上该视力问题导致他无法看太远的物体，情况就比一般近视眼更未近视，而且无法一依靠佩戴眼镜解决问题。

另一名患有视力问题的毕业生方家璇，现年27岁，则是考获工商管理系硕士学位。他自11岁起便被证实右眼患有青光眼的视力问题，而左眼则仅仅属于一般近视。他自2008年变开始攻读基础课程，之后在2013年考获学士学位。

他随后受访时指出，他的右眼问题让他无法驾车，视力问题让他在一般上学习及行动上都会较为缓慢一些。

除了文凭课程、学士文凭及硕士文凭外，今日的毕业典礼上也有博士学位毕业生。斯威本科技大学自2012年时便开始有2名研究生完成博士学位，随后也陆续培育博士学位。

344名毕业生当中，有288名是马来西亚国内毕业生，其余则来自外国，包括孟加拉、印尼、哈萨克斯坦、俄罗斯、斯里兰卡及阿拉伯联合酋长国。

自2000年成立以来，斯威本科技大学砂拉越分校录取来自60个国家的学生前往就读。目前，该校4000名学生当中右20%是国际学生。