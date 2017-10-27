道格拉斯： 推動經濟社會發展 技術教育舉足輕重

拿督朋光曼吉等人为2017年美里省卓越技能嘉年华主持推展礼。

(本报美里26日讯)砂副首长拿督阿玛道格拉斯表示﹐技术教育在推动经济与社会发展扮演着举足轻重的角色﹐尤其在迎合工业4.0来临的时代﹐需要大量具备专业技术或技能的优质本土人力资源﹐才能继续推动经济转型﹐确保国家健全发展。

因拿督阿玛道格拉斯不克出席﹐由砂地方政府助理部长拿督朋光曼吉代表出席2017年美里省卓越技能嘉年华主持推展礼代读其致词稿时﹐发表上述谈话。

他说，教育是国家发展进步的主要资产﹐对新一代﹑国家有极深远的影响﹔国家经济的成长也促进了大量对各技能的市场需求。因此﹐在全球都重视技术人力资源的当儿﹐砂州有必要在这方面下功夫﹐培养具竞争力`﹑卓越的技术人才﹐以便填补这些领域所需要的人才。”

他透露﹐为了要诞生更多拥有高技能﹑知识﹑创新以及克服挑战的人力资源﹐提高技术领域的教育素质是至关重要。因此﹐技术训练机制以及与各个工业展开互相合作需要被巩固以迎合需求以及提升国家经济发展。

他指出，本次的嘉年华﹐截止今年7月份为止﹐共获得412名初中三至中五来自美里省11间中学报读大马技术文凭。

他表示﹐砂再生能源走廊发展计划无疑是政府的一项措施﹐为本地学子们造就更多的就业集会﹐进而改善生活。因此﹐人力资源发展必须要与砂再生能源走廊发展需求同步﹐才能减低大量本地技术人才往外流的问题。

他也强调﹐现在的教育制度中﹐分数不代表一切﹐求学不是求分数﹐最重要是在追求教育过程中真正受益到的知识﹐并充份将其运用在正确管道上﹔而非将自己捆绑在不属于自己的专业领域中﹐倒不如将心思放在学习技术培训课程﹐掌握一技之长﹐再学以致用﹐在职场上才能更加事倍功半﹐更加投入和达到成功。