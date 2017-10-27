4路500米拓寬路道工程 僅剩40%待完成

美里市政局工程师向拿督陈超耀汇报道路拓宽工程进展时摄。

（本报美里26日讯）随着沿着拿督姆益路-人造湖公园路-珠巴怡和9号路全长500米拓宽路道工程已完成，此项涉及怡和9、10号路、拿督爱德华则里路、人造湖公园路、拿督姆益路的道路拓宽计划仅剩40%工程待完成。

根据美里市政局工程师今日向卑尔骚区州议员拿督陈超耀汇报工程进展时指出，有关工程是于9月18日动工，预计全盘工程可赶在今年12月17日之前完成。

此项耗资25万令吉的提升工程，是在乡区转型计划下获得拨款，并由美里市政局工程部负责执行。

拿督陈超耀在聆听汇报后，向记者透露说，拿督爱德华则里路至怡和9号路全长约300米路段拓宽工程，必须在砂煤气有限公司完成迁移地下煤气管工程，以及北砂水务管理有限公司完成迁移涉及工程路段的两个消防栓之后才能展开。据了解，迁移地下煤气管工程计划已公开招标。

另一方面，配合此项提升计划，位于美里八仙宫旁侧延伸至人造湖公园路段，全长约1公里的泥沟，也将提升为钢骨水泥沟。

拿督陈超耀期盼上述路段在拓宽后，有助于改善该区在上班和下班交通繁忙时段的拥挤情况。